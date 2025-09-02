Tổ quốc từ lời thề Độc lập

Hôm nay 2/9, cả nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không chỉ là ngày lễ lớn của dân tộc, đây còn là dấu mốc trọng đại khẳng định khát vọng dựng xây đất nước hùng cường và hiện thực hóa những quyền thiêng liêng của con người. Đó là quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc - như trong Bản Tuyên ngôn Độc lập vang vọng Ba Đình mùa Thu năm 1945.

Trước mùa Thu năm 1945, đất nước trong đêm trường nô lệ. Cơn ác mộng của nạn đói do bè lũ thực dân, đế quốc gây ra đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người Việt Nam. Nạn đói năm Ất Dậu trở thành vết thương lịch sử trong lòng dân tộc. Ngay thuở lập quốc, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã đặt xóa nạn đói, diệt giặc dốt là hai nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Quốc dân Việt Nam! Muốn giữ vững nền độc lập, muốn làm cho dân mạnh nước giàu, mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.”

Với tầm nhìn xa, trông rộng đó, chúng ta đã đào tạo được hàng nghìn cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Các lớp học sơ tán thời chiến cũng không khi nào ngừng đỏ đèn ở khắp các địa phương trong suốt hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Kết quả là chúng ta đã sớm đạt được tỷ lệ cao trong công tác xóa mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho người dân khắp cả nước. Đây cũng là nền tảng cho sự phát bền vững của đất nước, quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Đó chính là hiện thực hóa “quyền sống” của nhân dân, để dân tộc có thể đứng lên, tồn tại và vươn mình.

Bao thế hệ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước cũng là để bảo vệ quyền thiêng liêng nhất đó. Để con cháu hôm nay được sống trong hòa bình, đoàn tụ dưới một mái nhà chung - đất nước độc lập, thống nhất.

Và khi quyền sống được đảm bảo đã mở ra cơ hội cho quyền tự do. Bởi giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước là mở đường cho nhân dân làm chủ vận mệnh, làm chủ đất nước, tham gia xây dựng, kiến thiết đất nước trên tinh thần tự do, ấm no và tiến bộ.

Thành tựu to lớn qua gần 40 năm Đổi mới do Đảng ta khởi xướng năm 1986 chính là minh chứng sống động cho quyền sung sướng và mưu cầu hạnh phúc. Nền kinh tế tăng trưởng mạnh, đời sống người dân được nâng cao. Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ, bao gồm xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực, phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới và vị thế cho phụ nữ cũng như những tiêu chuẩn về chăm sóc y tế cộng đồng.

Năm 2024, số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 95,5 triệu người, đạt tỷ lệ 94,2% dân số toàn quốc. Điều này đồng nghĩa với việc quyền sống, quyền chăm sóc sức khỏe, quyền được khám, chữa bệnh hiệu quả được thực thi mạnh mẽ. Đặc biệt là với nhóm yếu thế như người nghèo, trẻ dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi.

Những ngày mùa Thu lịch sử này, cả nước lại chứng kiến Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Các dự án với quy mô lớn, trải rộng khắp các lĩnh vực chính là nhịp sống mới của đất nước; mang lại cơ hội việc làm cho người dân, những mái ấm xã hội, rút ngắn khoảng cách vùng miền, xoa dịu nỗi đau người bệnh, nghiên cứu mở ra tri thức và công nghệ mới.

Những con số đó cũng chính là khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh, tự lực, tự cường của đất nước. Đó là minh chứng rõ ràng rằng, Tuyên ngôn vang vọng Ba Đình mùa Thu tám mươi năm trước đã trở thành hiện thực, vượt lên trên mọi thách thức.

Sáng 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.” (Nguồn: TTXVN)

Hân hoan kỷ niệm ngày Quốc khánh, tự hào vị thế quốc gia hôm nay thì khát vọng hùng cường đất nước vào năm 2045 càng nung nấu hơn. Đó không còn là nhiệm vụ mà trở thành sứ mệnh thiêng liêng. Là kế thừa những giá trị cao đẹp của hôm qua để xây dựng ngày mai.

Để hoài bão đó thành hiện thực, Việt Nam đã thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Các bước đi thiết thực này chính là để nâng hiệu quả công tác quản trị, nhằm gần dân, sát dân, phục vụ dân tốt hơn, tạo điều kiện vững chắc hơn nữa cho người dân được hưởng quyền mưu cầu hạnh phúc.

Hôm nay 2/9, chúng ta kỷ niệm dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc. Hôm nay, ghi nhớ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 như một lời tuyên bố về sứ mệnh bảo vệ quyền sống, quyền tự do, quyền hạnh phúc của dân tộc thì chúng ta lại càng nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay cũng là 56 năm chúng ta thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người.

Lúc này, đầy ắp tự hào dân tộc khi cả nước rợp cờ đỏ sao vàng. Quân đội bạn bè quốc tế cùng nhịp bước trên Quảng trường Ba Đình trong lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây càng là dịp soi rọi Di huấn: “Chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi Đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.”

Xây dựng đất nước với những “thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn” là những công việc “rất to lớn, nặng nề, mà cũng rất vẻ vang”. Đó cũng là “cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi.”

80 năm qua, Vì dân luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hành động của Đảng, Nhà nước ta. Kỷ niệm ngày Quốc khánh hôm nay, niềm tự hào dân tộc hòa cùng khí thế của công cuộc đổi mới, hội nhập.

Tổ quốc từ lời thề Độc lập năm 1945 đang tiếp tục được hiện thực hóa bằng những thành quả cụ thể, vững bền vì mục tiêu: mỗi người dân đều được thực sự sống, được tự do, được sung sướng và được mưu cầu hạnh phúc trọn vẹn./.

Đi trong ánh bình minh rạng ngời của Tổ quốc Sáng 2/9/2025, hơn một trăm triệu con tim người Việt Nam lại cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi đúng 80 năm trước vang lên bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.