Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sáng 21/4, tại Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026) - người chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo chủ chốt, tiền bối tiêu biểu, tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong cả nước; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện thân nhân gia đình đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đại diện dòng họ Hà Huy… tham dự buổi lễ.

Bản lĩnh người cộng sản chân chính

Lễ kỷ niệm bắt đầu với Chương trình nghệ thuật: “Hà Huy Tập - Tấm gương sáng mãi” đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng và niềm tự hào về người chiến sỹ cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến cho Đảng và dân tộc.

Đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đồng chí Hà Huy Tập, sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học quý báu, đó là tinh thần không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên trước mọi khó khăn, thách thức; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, tư duy lý luận sắc bén, kiên định bảo vệ chân lý, lẽ phải; nhạy bén với tình hình, linh hoạt chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng khi bối cảnh thay đổi; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, vững vàng trước mọi tình huống khó khăn; nêu cao tinh thần cống hiến, xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc.

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đảng bộ tỉnh tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững; góp phần cùng cả nước từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ở đồng chí hội tụ tư duy lý luận sắc bén, bản lĩnh kiên cường, khí tiết người cộng sản chân chính, trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của đồng chí Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước thân dân và tương lai dân tộc; tự nhắc mình không ngừng rèn luyện, học tập, noi theo các bậc tiền bối. Đó là lòng yêu nước gắn với lý tưởng cộng sản, khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng con người; là niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; là tinh thần kiên trung, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung; là tư duy lý luận sắc bén gắn với thực tiễn và yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Và hơn hết, đó là bản lĩnh người cộng sản chân chính: càng gian nan càng vững chí, càng thử thách càng sáng rõ niềm tin, giữ vững phương hướng, khí tiết, hành động quyết liệt, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết.

Đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, quyết tâm cao và hành động quyết liệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ noi gương đồng chí Hà Huy Tập, chúng ta phải nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhận diện trúng điểm nghẽn để hành động quyết liệt, hiệu quả; không để tư duy cũ, lối mòn trì trệ kìm hãm bước tiến của đất nước. Yêu cầu cấp bách hiện nay là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tư duy quản trị và tổ chức thực hiện; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; xây dựng bộ máy tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải hun đúc tinh thần dấn thân, hành động quyết liệt, sẵn sàng đương đầu gian khó, gánh vác trách nhiệm vì việc lớn của Đảng, của dân tộc. Trong giai đoạn mới, phẩm chất ấy phải trở thành chuẩn mực hành động của mỗi cán bộ, đảng viên: dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung; lấy kết quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí cao nhất; đã có khí thế phải giữ vững, nâng cao; đã có chuyển biến phải phát triển thành bước tiến; đã có kết quả phải bồi đắp thành xu thế không thể đảo ngược; tuyệt đối không chần chừ, không để phong trào chững lại; trái lại, phải nuôi dưỡng ý chí tiến công, chủ động vượt qua, bứt phá và đi lên.

Tấm gương Hà Huy Tập - kiên trung, trí tuệ, kỷ luật, tận hiến

Phát huy tinh thần và tầm vóc tư tưởng của đồng chí Hà Huy Tập, trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy sức sáng tạo của con người Việt Nam. Muốn phát triển nhanh, bền vững, phải đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế; tăng trưởng phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị-xã hội; kiên quyết không đánh đổi các giá trị lâu dài lấy lợi ích ngắn hạn. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân; để nhân dân là trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Để thực hiện được khát vọng phát triển lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phải phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến, tinh thần khởi nghiệp và trách nhiệm công dân trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tinh thần và bản lĩnh Hà Huy Tập phải trở thành ngọn lửa thôi thúc hành động trong toàn xã hội: học tập nghiêm túc hơn, lao động sáng tạo hơn, sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh - quê hương Xô viết anh hùng, quê hương của đồng chí Hà Huy Tập, Trần Phú và nhiều anh hùng, liệt sỹ - việc noi gương các bậc tiền bối phải thể hiện bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm chuyển hóa truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học, cách mạng thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, nhưng phía trước còn nhiều nhiệm vụ lớn, đòi hỏi nỗ lực cao hơn, quyết liệt hơn. Hà Tĩnh cần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chăm lo văn hóa, an sinh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại; phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống quê hương.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập, noi gương đồng chí bằng những hành động cụ thể trong công tác, học tập, lao động và chiến đấu hằng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi cán bộ, đảng viên bắt đầu từ việc thiết thực nhất: làm tốt hơn nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân; phải đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt; đấu tranh chống lãng phí, tiêu cực, trì trệ, bệnh hình thức; tạo chuyển biến thực chất, mang lại kết quả cụ thể trong đời sống nhân dân.

Từ nay đến năm 2030 và 2045 - hai dấu mốc 100 năm thành lập Đảng và thành lập Nước - chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn, việc khó, việc mới, đòi hỏi ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng và hành động quyết liệt hơn. Tấm gương Hà Huy Tập - kiên trung, trí tuệ, kỷ luật, tận hiến, niềm tin sắt son - sẽ luôn là nguồn sáng cổ vũ chúng ta vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thay mặt đoàn viên thanh niên tỉnh Hà Tĩnh, đoàn viên Bùi Hà Vy, Chi đoàn 11 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước tấm gương và sự hy sinh anh dũng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - tấm gương sáng ngời về tinh thần tự học, đạo đức trong sáng và lý tưởng cộng sản cao đẹp; khắc ghi công ơn các thế hệ cha anh đã đổi xương máu lấy độc lập, tự do.

Nhận thức rõ trách nhiệm gìn giữ và dựng xây đất nước, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên,” tuổi trẻ Hà Tĩnh cam kết không ngừng học tập, rèn luyện, quyết tâm tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và làm chủ khoa học công nghệ; xứng đáng là lực lượng xung kích đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển.Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao cho tỉnh Hà Tĩnh Bằng công nhận Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập là Di tích lịch sử quốc gia. /.

