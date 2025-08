Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt các điển hình tiên tiến về dự Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" do Bộ Công an tổ chức.

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), sáng 4/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Công an nhân dân dự Đại hội Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX.

Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương bản lĩnh, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc. Toàn lực lượng có 44 tập thể, cá nhân được phong, truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", hàng nghìn huân chương cao quý và đặc biệt vinh dự đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ năm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động, ghi nhận và chia sẻ đối với những tấm gương hy sinh, thương tật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổng Bí thư nhấn mạnh, thi đua vì an ninh Tổ quốc có ở từng người, từ tấm lòng, từ trong suy nghĩ, từ hành động và trong mọi công việc hàng ngày.

Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát huy truyền thống cách mạng, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, thi đua, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hiện đại./.