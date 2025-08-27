Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nội vụ và toàn ngành tập trung hoàn thiện thể chế về nền hành chính nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội; phải thực sự là nền hành chính phục vụ phát triển.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 27/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành Nội vụ phát huy vai trò trung tâm trong tham mưu và thực hiện chính sách an sinh xã hội bảo đảm toàn diện, bao trùm, hiệu quả; cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt và hiện đại, phát triển thị trường lao động năng động, hiệu quả; tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội để đây thực sự là chỗ dựa an toàn cho người lao động.

Tổng Bí thư mong đợi những phong trào thi đua nổi bật trong giai đoạn tới để chúng ta lại thấy được những Sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, Cờ Ba nhất… đầy mới mẻ trong kỷ nguyên phát triển mới./.