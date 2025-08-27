Bộ Nội vụ tiếp nối hành trình cùng đất nước hiện thực hóa khát vọng của dân tộc

Cùng đất nước hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, liên thông hệ thống thể chế với tinh thần thể chế là đột phá đi trước, mở đường, dẫn dắt các lĩnh vực của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; củng cố và tăng cường thành quả cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ nhân dân và kiến tạo, phát triển đất nước.

Đây là lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước (2025-2030) do Bộ Nội vụ tổ chức chiều 27/8.

Bộ "khai sinh" cùng nền dân chủ

Ngày 28/8/1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc Giải phóng được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và ra Tuyên cáo. Chính phủ lâm thời có 15 vị Bộ trưởng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Cơ cấu Chính phủ gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Nội vụ và Bộ Lao động là 2 bộ đầu tiên được thành lập sau thành công của Cách mạng tháng Tám.

Ngày 28/8/1945 đã đi vào lịch sử, là ngày khai sinh ra Bộ Nội vụ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Ngay từ khi thành lập, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (với nhiều tên gọi như Bộ Lao động, Bộ Cứu tế xã hội, Bộ Xã hội, Bộ Thương binh, cựu binh) đã thể hiện rõ tinh thần tiên phong, đặt nền móng cho nền hành chính của một quốc gia độc lập và thực hiện các chính sách xã hội.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khái quát, cách đây tròn 80 năm, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời gồm 13 Bộ; trong đó, cùng với Bộ Nội vụ có Bộ Lao động, Bộ Cứu tế Xã hội, tiền thân của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, để đến ngày lịch sử đặc biệt 1/3/2025 là sự hợp nhất hai Bộ tạo nên sự kết tinh, hội tụ, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ Nội vụ hôm nay.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chặng đường 80 năm qua, Bộ và ngành Nội vụ cùng đất nước đi qua thời khắc lịch sử “ngàn cân treo sợi tóc” từ ngày đầu lập nước; trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh sau ngày thống nhất, cùng dân tộc đi vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tiên phong kiến tạo thể chế

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ và ngành Nội vụ tự hào đã nỗ lực góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại của đất nước với những dấu ấn đậm nét và nổi bật.

Thành tựu đầu tiên Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhắc đến là việc gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, xây dựng chính quyền kháng chiến, kiến quốc, đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Ngay sau cách mạng tháng Tám, Bộ đã nỗ lực xây dựng nền tảng đầu tiên của nền hành chính nhà nước với các sắc lệnh về chính quyền nhân dân và các Ủy ban kháng chiến, phá bỏ những tàn tích của chính quyền thực dân phong kiến; cùng Chính phủ xây dựng khối đoàn kết dân tộc để chống thù trong, giặc ngoài, diệt giặc đói, diệt giặc dốt, tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc…

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất trong cả nước và góp phần rất quan trọng cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế.

Bước vào công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986, với tên gọi là Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ đã tham mưu đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, thích ứng với yêu cầu mới, đưa nền hành chính từ mô hình bao cấp sang quản lý bằng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ điểm kết quả trong việc tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, kiến tạo một diện mạo mới, động lực mới của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nội vụ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Điều này thể hiện qua việc Bộ và toàn ngành gánh vác sứ mệnh lịch sử tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy nền hành chính nhà nước và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở kế thừa thành quả và kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy qua các thời kỳ, nhất là từ năm 2018 đến nay.

Chính phủ thực sự tinh gọn với 14 Bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc chính phủ. Ở địa phương, từ 63, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sắp xếp thành 34 tỉnh, thành phố trực thuộc; từ 11.160 đơn vị hành chính cấp xã (năm 2020), qua 2 đợt sắp xếp và đặc biệt năm 2025 cấp xã còn 3.321 đơn vị.

Trong hành trình 80 năm qua, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhận định, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, ngành Nội vụ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó.

“Ngành luôn tiên phong trong việc kiến tạo thể chế, xây dựng nền tảng cho nền hành chính nhà nước vững mạnh và một xã hội tiến bộ, công bằng; xung kích, trung tâm trên mặt trận cải cách hành chính, khơi thông nguồn lực cho phát triển; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu góp phần ‘trồng cây, vun gốc’ cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng hệ thống chính sách tiền lương, an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, kiến tạo thị trường lao động bền vững và phát triển, góp phần rất quan trọng vào thành tựu to lớn của đất nước như ngày nay,” Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định.

Ghi nhận thành tựu của ngành trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như 2 lần Huân chương Sao vàng; 3 lần Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều danh hiệu cao quý khác cùng hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân của ngành được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành, Bộ Nội vụ cũng vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất./.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: Bộ Nội vụ "Kiến tạo để đất nước vươn mình" Chủ đề không gian trưng bày của Bộ Nội vụ tái hiện dấu ấn của tinh thần phụng sự bền bỉ và khát vọng dựng xây, góp phần kiến tạo một nền hành chính quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.