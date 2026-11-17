Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 17/11 kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường năng lực phối hợp ứng phó với các cuộc khủng hoảng, trong bối cảnh môi trường quốc tế và kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp, bất định.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN+3 tại Manila (Philippines), Tổng thống Lee nhận định môi trường quốc tế và kinh tế hiện nay phức tạp và khó dự đoán hơn nhiều so với thời điểm cơ chế hợp tác ASEAN+3 được thành lập.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, những xung đột và cú sốc xảy ra tại một khu vực có thể nhanh chóng đe dọa đời sống thường nhật của người dân ở nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, ASEAN+3 ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực.

Ông Lee nhấn mạnh các nước cần phối hợp nâng cao năng lực ứng phó với tình trạng đa khủng hoảng, củng cố khả năng chống chịu và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Tổng thống Lee đánh giá ASEAN+3 đã nhiều lần phát huy hiệu quả trong các giai đoạn khủng hoảng, trong đó có cuộc khủng hoảng giá lương thực toàn cầu và đại dịch COVID-19, thông qua các biện pháp ứng phó chung, qua đó góp phần tăng cường năng lực quản lý khủng hoảng và khả năng phục hồi của khu vực.

Được khởi động vào năm 1997 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính châu Á, ASEAN+3 là khuôn khổ hợp tác giữa các nước ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, tập trung vào nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính.

Nhân dịp năm 2027 đánh dấu 30 năm hình thành ASEAN+3, Tổng thống Lee kêu gọi các nước không chỉ nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn cần chuẩn bị nền tảng cho những bước phát triển mới trong 30 năm tiếp theo./.

ASEAN tăng cường phối hợp để ứng phó với các thách thức Các cuộc họp ngoại trưởng tại thủ đô Manila của Philippines ngày 14/11 mở đầu cho chuỗi hoạt động ngoại giao, với trọng tâm là Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày 15-17/11.