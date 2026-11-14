ASEAN tăng cường phối hợp để ứng phó với các thách thức

Các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bắt đầu họp tại thủ đô Manila của Philippines ngày 14/11, nhằm tìm kiếm giải pháp phối hợp ứng phó với giá năng lượng tăng cao, căng thẳng an ninh và hiện tượng El Niño đang đến gần.

Trước thềm các cuộc họp, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh ASEAN cần đoàn kết và thúc đẩy hành động chung để giải quyết những thách thức này. Các cuộc họp ngoại trưởng mở đầu cho chuỗi hoạt động ngoại giao, với trọng tâm là Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày 15-17/11. Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo các nước thành viên sẽ gặp những người đồng cấp từ các đối tác lớn, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

An ninh năng lượng là một trong những vấn đề nổi bật khi Philippines và nhiều nền kinh tế Đông Nam Á phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu đang chịu sức ép từ chi phí tăng cao. Giá nhiên liệu đắt đỏ ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp và làm gia tăng áp lực lạm phát. Cuộc khủng hoảng năng lượng do tác động của xung đột Trung Đông cũng bộc lộ những hạn chế trong bảo đảm an ninh năng lượng khu vực, trong khi đề xuất xây dựng kho dự trữ dầu chung vẫn đang được nghiên cứu.

Hội nghị cấp cao về Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 dự kiến diễn ra tại Manila vào tuần tới. Đây là một khuôn khổ do Nhật Bản dẫn dắt nhằm đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm phát thải carbon./.



Thông tin về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, các Hội nghị Cấp cao liên quan Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến 17/11/2026 là chuỗi Hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines.