Trải nghiệm du lịch Đài Loan từ độ cao nghìn mét trên mực nước biển

Nếu đã quen thuộc với những vùng trung tâm như Đài Bắc, Cao Hùng hay Đài Trung, bạn có thể cân nhắc việc chọn du lịch vùng núi để có trải nghiệm mới mẻ khi ghé thăm Đài Loan (Trung Quốc). Ở độ cao từ 1.000 đến hơn 3,000 mét trên mực nước biển, cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt cùng các điểm đến thú vị sẽ giúp du khách cân bằng giữa hai yếu tố khám phá thiên nhiên và nghỉ dưỡng. Đáng chú ý có huyện Nam Đầu tại miền Trung của hòn đảo.

Lên “làng Thụy Sỹ,” đi săn sao trời

Du khách quốc tế từ sân bay Đài Trung có thể đi xe buýt khoảng 55km để đến Nam Đầu. Đây là huyện duy nhất của Đài Loan không giáp biển, được trời phú cho phong cảnh tuyệt đẹp với núi non hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm. Từ tháng 12 đến tháng 3 nhiệt độ trung bình đạt khoảng 10 độ C hoặc thấp hơn; từ tháng 4 đến tháng 11 nhiệt độ dao động từ 11 đến 16 độ C.

Theo gợi ý của Tripadvisor, du khách nên dành khoảng 1-2 ngày cho khu vực này. Bắt đầu với “làng Thụy Sĩ” để thưởng thức khung cảnh rộng lớn, săn mây và có những bức ảnh “check in” ưng ý.

Một góc "làng Thụy Sĩ" với hoa anh đào nở rộ, tháng 2/2025. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

“Làng Thụy Sĩ” là một khu du lịch tại miền Trung với nhiều công trình khách sạn, nhà nghỉ được xây dựng theo lối châu Âu, một số khác được xây dựng theo kiến trúc biệt thự Anh cổ. Du khách có thể chọn nghỉ ở những khách sạn này, với mức giá khoảng 1.500-3.200 Đài tệ/ngày (tương đương 1,2 triệu đến 2,5 triệu đồng).

Nhận phòng khách sạn xong, du khách có thể khởi hành đi Nông trường Thanh Cảnh ở độ cao 1.800m. Nơi đây phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ muốn thử tiếp xúc gần với những chú cừu, xem cuộc thi thả cừu hay các hoạt động như thu hoạch lông cừu… hoặc chỉ đơn giản là ngắm trọn không gian rộng lớn, thơ mộng như ở châu Âu. Giá vé vào cửa dao động từ 120-220 Đài tệ (93.000-170.000 đồng), tùy theo giá vé đơn/nhóm, loạt nhiều điểm đến (combo) hay các điểm lẻ.

“Không khí ở đây rất trong lành nhưng nên trang bị ô, mũ, áo đầy đủ tránh gió hoặc mưa phùn. Những người làm nông trường tại đây rất thân thiện và họ hiểu du khách thích gì, vì thế có rất nhiều hoạt động thú vị cho các bạn nhỏ, ví dụ như cho cừu ăn, vuốt ve những chú cừu hiền lành,” chị Hà Huyền, một du khách đi cùng gia đình từ Hà Nội nhận xét.

Nông trường Thanh Cảnh giữa núi non hùng vĩ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trải nghiệm tiếp xúc gần, cho cừu ăn tại Nông trường Thanh Cảnh. (Video: Minh Anh/Vietnam+)

Cảnh quan thiên nhiên nơi đây đặc trưng và đẹp mắt nhờ những hoa anh đào, hoa lê, hoa táo vào mùa Xuân. Mùa Hè mà cụ thể là tháng 4 nơi đây sẽ ngập sắc xanh của lá trà. Từ tháng 10 khi vào mùa Thu-Đông, màu sắc chủ đạo tại khu vực nông trường là lá đỏ.

Từ 21 giờ, khu vực nhà nghỉ khách sạn trên núi Hợp Hoan sẽ đồng loạt tắt nửa lượng đèn để giảm ô nhiễm ánh sáng cho hoạt động ngắm sao tại Công viên Trời đêm (Dark Sky Park). Ở độ cao hơn 3.000m, tầng mây phủ kín tầm nhìn phía dưới tạo nên cảm giác bồng bềnh như tiên cảnh. Mức vé vào công viên là 150 Đài tệ (khoảng 116.000 đồng).

Thời điểm thích hợp nhất để đi ngắm sao là vào mùa Hè để tránh dịp đầu năm vì có nhiều mưa mù mùa Xuân và khoảng những ngày đầu tháng theo lịch Âm. Khi đó trời quang mây và ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng của Mặt Trăng, thuận lợi cho việc ngắm trời đêm bằng mắt thường, hoặc “săn dải Ngân hà” bằng các thiết bị quay phim chụp ảnh chuyên nghiệp.

Jason, một du khách từ Nam Phi từng trải nghiệm tour núi Hợp Hoan vào tháng 6/2018 chia sẻ: “Dẫu đây không phải lần đầu tôi ngắm dải Ngân hà trên núi, nhưng đó thực sự là điểm cộng lớn cho chuyến đi Đài Loan của tôi. Cảm giác khác lạ hoàn toàn so với sự hiện đại ở vùng trung tâm thành phố mà bạn thường thấy ở Đài Bắc hay Cao Hùng. Rất khuyến khích các bạn thử một lần,” du khách này nhận xét.

Video timelapse (tua nhanh) dải Ngân hà trên núi Hợp Hoan (Nguồn: Charles Chang).

Hồ trên núi xao xuyến trong phim Lâm Tâm Như

Sau khi vi vu trên núi, du khách có thể chọn giảm độ cao để thăm thú những điểm du lịch thú vị không kém như hồ Nhật Nguyệt tại thị trấn Ngư Trì (Yuchi), huyện Nam Đầu. Nơi đây từng là bối cảnh quay cho bộ phim “Chuyện tình bên hồ Nhật Nguyệt” có Lâm Tâm Như đóng chính, từng phát sóng tại Việt Nam.

Hồ Nhật Nguyệt nằm ở độ cao khoảng 750m so với mực nước biển, là hồ nước ngọt tự nhiên nhất tại Đài Loan. Ban đầu Nhật và Nguyệt là 2 hồ riêng biệt, một ở phía Đông một ở phía Tây, do người dân tộc Thao sinh sống tại đây phát hiện ra. Vào thời chiếm đóng Đài Loan, người Nhật đã cho đào hồ sâu đến 27m và làm đập thủy điện đầu tiên năm 1934. Sau này đường mòn ngăn cách giữa 2 hồ không còn khiến cả hai hòa vào làm một, tạo thành thắng cảnh ngày nay.

Hồ Nhật Nguyệt chụp từ vệ tinh, tháng 2/2024.

Không chỉ có nước hồ xanh ngọc bích, không gian ven hồ cũng được quy hoạch, cải tạo để có cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt. Nhờ thế mà dịch vụ cho thuê xe đạp tại đây rất phát triển. Với giá thuê xe từ 150-300 Đài tệ, du khách có thể chọn xe đạp địa hình, xe đạp trợ lực hoặc xe đạp điện đôi.

Tổng chu vi đường quanh hồ khoảng 30km, vì vậy tùy theo thời gian mà du khách có thể đi hết một vòng hoặc đi một đoạn rồi quay đầu, hoặc chọn nghỉ chân ở một số điểm “check in” trên đường.

Đây cũng là một địa điểm có thể thăm thú quanh năm. Từ tháng 2 đến tháng 4, thời tiết khô ráo và mát mẻ; từ tháng 6 đến tháng 8 là giai đoạn cao điểm du lịch; còn từ tháng 10 đến 12 thì có Lễ hội Hồ Nhật Nguyệt.

Trải nghiệm lái xe đạp Hồ Nhật Nguyệt được đánh giá cao nhờ cảnh quan và khí hậu ôn hòa. (Ảnh: Sunmonlake.gov.tw)

Trang blog chuyên khám phá du lịch Đài Loan - Taiwan Trails and Tales (https://taiwantrailsandtales.com/) nhận xét về trải nghiệm lái xe quanh hồ Nhật Nguyệt đạt điểm 10/10.

“Không phải lúc nào tôi cũng hiểu tại sao đám đông lại đổ xô đến một số địa điểm du lịch nhất định, nhưng với Hồ Nhật Nguyệt, tôi có thể thấy sức hút của nó. Khi chuyến đi sắp kết thúc và chúng tôi hòa vào dòng người đi xe đạp đông đúc trở về Thủy Xã, chúng tôi suy ngẫm về việc mình cảm thấy thật may mắn khi có những khoảnh khắc yên tĩnh ở phía bên kia hồ để tận hưởng một mình. Chuyến đi là một sự thích thú trọn vẹn từ đầu đến cuối, có rất nhiều điểm dừng chân để đi dạo, đến mức tôi có thể kéo dài trải nghiệm này lâu hơn nữa,” tác giả trang này viết.

Một điểm đáng chú ý với du khách Việt khi ghé thăm Nam Đầu cũng như đạp xe quanh hồ Nhật Nguyệt nơi đây trồng rất nhiều cau. Theo người dân địa phương, người Nhật trong thời đô hộ đã chỉ cho người dân món trầu, khi nhai sẽ giúp cơ thể nóng lên, chống trọi với cái lạnh vùng núi cao. Đây cũng là gốc tích làm nên nét văn hóa về những nàng "Tây Thi bán trầu" nổi tiếng trước thập niên 2010 tại hòn đảo này./.

Từ hồ Nhật Nguyệt, du khách có thể ghé thăm Trung Đài Thiền Tự ở thị trấn Phố Lý (Puli, Nam Đầu) - nơi đang giữ kỷ lục là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới (cao 136m). Kiến trúc nơi đây khác nhiều so với những ngôi chùa Phật giáo thông thường, mang vẻ kiên cố do được xây dựng chủ yếu bằng đá, trong chính điện tầng 1 có tượng Tứ Thiên Vương khổng lồ, cao 12 mét. Xung quanh còn có tượng 500 vị la hán và nhiều chi tiết ấn tượng khác.