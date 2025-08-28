Trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy

Chiều 28/8, tại xã Bình Nguyên, Sư đoàn 304 (Quân khu 2) tổ chức Lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304; nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Tại chương trình, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 cho biết đồng chí Nguyễn Đức Huy là vị tướng trí dũng, kiên trung, tình nghĩa trước sau và có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Trên các cương vị chỉ huy, đồng chí Nguyễn Đức Huy luôn thể hiện bản lĩnh, tư duy sâu sắc, tầm nhìn chiến lược; quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, hết mình với sự nghiệp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng.

Trong cuộc sống, đồng chí luôn gần gũi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hậu phương cán bộ, chiến sỹ và được cán bộ, chiến sỹ kính trọng, yêu mến.

Dù tuổi cao, đã nghỉ theo chế độ nhưng đồng chí vẫn thường xuyên tham gia góp ý về những vấn đề quan trọng của đất nước, nghệ thuật quân sự, chiến lược quốc phòng và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh; tích cực đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, nhân dân.

Trung tướng Phạm Đức Duyên khẳng định phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, lực lượng vũ trang Quân khu 2 nguyện noi gương, tiếp bước cha anh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ cách mạng kiên trung, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ," góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới của Đảng và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Huy, sinh năm 1931, tại xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên); tham gia cách mạng năm 1948; nghỉ hưu năm 1996.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ năm 1965-1975, đồng chí đã được điều động vào Nam chiến đấu và giữ các chức vụ khác nhau như Tiểu đoàn trưởng, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Trung đoàn trưởng, Phó Tư lệnh Sư đoàn, Tư lệnh Sư đoàn.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt đó, đồng chí luôn có mặt ở những nơi gian khổ nhất, kịp thời chỉ huy cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu với hiệu suất cao.

Đồng chí đã trực tiếp chỉ huy, tham gia nhiều chiến dịch, trận chiến đấu giành thắng lợi to lớn, tiêu biểu như Chiến dịch Khe Sanh-Mậu Thân năm 1968; Chiến dịch tiến công chiến lược Quảng Trị năm 1972; Chiến dịch Thừa Thiên-Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đầu năm 1985, đồng chí Nguyễn Đức Huy được Bộ Quốc phòng điều động về công tác tại Quân khu 2 với cương vị Phó Tham mưu trưởng Quân khu, kiêm Tham mưu trưởng mặt trận Vị Xuyên.

Đồng chí đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và trực tiếp chỉ huy các lực lượng trên mặt trận Vị Xuyên ngày đêm dũng cảm chiến đấu bảo vệ từng mét đất, tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, đồng chí Nguyễn Đức Huy đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Chiến thắng (chống Pháp) hạng Ba; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; 3 Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; 3 Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 12/8/2025, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Thiếu tá Nguyễn Đức Huy./.

