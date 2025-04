Triệt phá sòng Poker giữa trung tâm Cần Thơ, tạm giữ 15 đối tượng

Ngày 27/4, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đơn vị này vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker tại một quán bida ở quận Ninh Kiều, tạm giữ 15 đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, sau thời gian theo dõi, lúc 15 giờ ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra quán bida Amazing ở Khu dân cư cán bộ - giảng viên Trường Đại học Cần Thơ (phường An Khánh, quận Ninh Kiều).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 13 người đang tham gia chơi Poker ăn thua bằng tiền và 2 quản lý là Cao Thế Cường và Vũ Thanh Hải.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm các miếng nhựa Dealer, 5 bộ bài tây 52 lá, nhiều dụng cụ, vật dụng dùng để chơi Poker đã qua sử dụng, 15 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận phương thức hoạt động là mua chip và chung chi thắng thua thông qua hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Kết quả điều tra xác định điểm tổ chức đánh bạc nêu trên do hai đối tượng Cao Thế Cường và Vũ Thanh Hải cầm đầu, tổ chức từ đầu tháng 3/2025 đến nay. Tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc trong thời gian này ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành tạm giữ các đối tượng để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

