Triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô trên 2.500 tỷ đồng

Chiều 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh dưới hình thức lô đề với quy mô đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) xác định đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây là Bùi Quốc Tuấn (sinh năm 1970, trú tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình).

Tuấn trực tiếp thành lập hệ thống chân rết, thân cận gồm nhiều cấp, hoạt động liên tỉnh. Đặc biệt, các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử để hoạt động phạm tội qua mạng xã hội như: Zalo, Telegram, tin nhắn SMS với thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, tự động giải tán nhóm và tự động xóa dấu vết ngay trong ngày.

Phương thức thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi số tài khoản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình xác định đây là đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô, đề với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh.

Bước đầu, Ban chuyên án làm rõ riêng năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây là trên 2.500 tỷ đồng.

Quá trình triệt phá, Ban chuyên án đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản trị giá trên 700 tỷ đồng.

Ngày 24/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc"; quyết định khởi tố 39 bị can. Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương chiến công của lực lượng Công an tỉnh trong triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn này; đồng thời nhấn mạnh tội phạm và tệ nạn cờ bạc đang gây ra nhiều hệ lụy cho các gia đình và xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, xử lý triệt để các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đấu tranh làm rõ, xử lý triệt để các hành vi phạm tội, dấu hiệu của các loại tội phạm khác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, răn đe, ngăn ngừa tội phạm.

Qua điều tra, xử lý vụ án, đơn vị kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành, đoàn thể kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, hạn chế tối đa nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng đã trao thưởng và tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án./.

