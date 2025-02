Hà Nội: Triệt đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với số tiền 800 tỷ đồng

Ngày 10/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với nhiều đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 và Điều 321, Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, qua trinh sát và nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua, bán số “lô, đề” với quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1983, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1990, trú tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Ngày 19/1, lực lượng Công an đã huy động cán bộ chiến sĩ, triển khai thành 5 tổ công tác, đồng loạt “đánh úp,” bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Móng Cái-Quảng Ninh, Phú Quốc-Kiên Giang. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Quỳnh, sinh năm 1985, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Hoàng Anh Quang, sinh năm 1985, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội; Nguyễn Văn Thuần, sinh năm 1983, trú tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Trần Minh Hoàng, sinh năm 1986, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Đoàn Hoài Nam, sinh năm 1991 và Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1986, cùng trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra làm rõ do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Sau đó, Nam được Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1986, trú tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản hạn mức 1 triệu USD tương đương số tiền 25 tỷ đồng và 1 tài khoản cấp thư ký hạn mức 200.000 USD tương đương 5 tỷ đồng.

Nam giao cho Quỳnh tài khoản để theo dõi thắng và thua, cộng sổ, thanh toán tiền cho Nam. Từ tháng 6/2024 đến 19/1/2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền khoảng 800 tỷ đồng. Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các "con bạc" cá cược được thua bằng tiền.

Tháng 1/2025, biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới. Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ để cá cược với các “con bạc.”

Điều tra mở rộng, Cơ quan Công an xác định tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại (sinh năm 1975, trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có hạn mức 4 nghìn đô la Mỹ tương đương số tiền là 100 triệu đồng. Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 3 xe ô tô, 18 điện thoại di động, phong tỏa số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan./.

