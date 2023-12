Triệu tập các đối tượng kích động người dân cản trở cắm mốc mỏ cát

Công an Hà Tĩnh đã triệu tập, làm việc với các trường hợp có hành vi quá khích, kích động bà con cản trở việc lực lượng chức năng cắm mốc quy hoạch mỏ cát phục vụ dự án Cao tốc Bắc-Nam.

Lực lượng chức năng làm việc với 1 đối tượng (bìa phải ảnh) xúi giục, kích động người dân. (Nguồn: Báo Người Lao động)

Ngày 13/12, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh triệu tập 11 người để làm rõ các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến quá trình cắm mốc quy hoạch mỏ cát xảy ra tại thôn Mỹ Yên (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên), phục vụ dự án Cao tốc Bắc-Nam.

Trong 11 trường hợp trên, có 5 trường hợp quá khích, xúi giục người dân cản trở trái phép các hoạt động thi công; 6 trường hợp phát video trực tiếp, đăng tải, bình luận các nội dung kích động, sai sự thật về chủ trương khai thác mỏ cát Mỹ Yên trên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp này đã thừa nhận hành vi trên là vi phạm pháp luật, cam kết không tái phạm. Các cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật đã tiến hành gỡ bỏ các thông tin đăng tải trước đó trên mạng xã hội Facebook.

Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 11/12, lượng chức năng tiến hành làm cầu phao tạm bắc qua sông Ngàn Mọ và tổ chức cắm mốc quy hoạch mỏ cát để phục vụ dự án Cao tốc Bắc-Nam. Một số người đã kích động người dân đến hiện trường để cản trở lực lượng chức năng làm việc và đăng tải nội dung không đúng sự thật.

Mỏ cát tại thôn Mỹ Yên (xã Cẩm Mỹ) là mỏ vật liệu xây dựng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 6/2/2014. Mỏ cát này cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung khu vực khai thác vật liệu xây dựng thông thường vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tại Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 6/7/2023.

Bắt đầu khai thác mỏ cát theo cơ chế đặc thù cho dự án Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau Để phục vụ thi công Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên bố trí 7 triệu m3 cát cho dự án.

Mỏ cát được khoanh định quy mô 3,479ha; trong đó gần 1,7ha của 86 hộ dân và hơn 1,7ha đất do Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Mỹ quản lý. Trữ lượng mỏ cát dự kiến khai thác gần 90.000m3. Độ sâu khai thác ngang với mặt đáy sông hiện trạng.

Mỏ cát tại thôn Mỹ Yên chỉ phục vụ dự án Cao tốc Bắc-Nam; chỉ được phép sử dụng máy múc và xe vận chuyển, không sử dụng phương pháp hút cát.

Chính quyền huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức nhiều buổi đối thoại với người dân; đồng thời, tuyên truyền về chủ trương khai thác mỏ cát chỉ phục vụ cho Dự án Trọng điểm Quốc gia là Cao tốc Bắc-Nam để người dân nhận thức và hiểu rõ./.