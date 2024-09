Trực tiếp diễn biến mưa lũ ngày 11/9 sau bão số 3 tại miền Bắc

Hà Giang: Mưa lũ khiến 2 người thiệt mạng thương tâm

Từ đêm 8 đến tối 10/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to kèm theo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Mưa lũ đã khiến 2 người chết, cụ thể: Nạn nhân là cháu G.T.C (sinh năm 2021, trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc).

Theo chính quyền địa phương, bố và mẹ cháu đi làm công nhân ở xa, cháu ở nhà với ông bà. Sáng sớm 9/9, cháu cùng với các bạn trên đường đi học. Khi đi qua khu vực suối ở thôn Hấu Chua, cháu G.T.C không may bị trượt chân nên đã bị nước lũ cuốn trôi.

Nạn nhân thứ hai trong đợt mưa lũ ở Hà Giang này rất thương tâm là cháu C.T.Á.T, 6 tháng tuổi (sinh năm 2024, thường trú ở thôn Dì Thàng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, do một lượng lớn đất đá trên đồi sạt lở xuống làm sập nhà hoàn toàn vào chiều tối ngày 9/9, đến nay vẫn chưa tìm thấy.