Trung Quốc: Bão Tapah áp sát Đặc khu hành chính Hong Kong

Ngày 8/9, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã đóng cửa nhiều trường học và doanh nghiệp, đồng thời tạm ngừng hầu hết dịch vụ giao thông công cộng khi bão Tapah đi ngang, cách đặc khu khoảng 170 km, gây gió giật mạnh và mưa lớn.

Do bão Tapah tiến gần, cơ quan Khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) sáng cùng ngày đã ban hành cảnh báo bão cấp 8, tức mức mức cao thứ ba, cho tới ít nhất 11h sáng.

Hầu hết phương tiện giao thông như phà, xe buýt và tàu điện mặt đất đều ngừng hoạt động, trong khi tàu điện ngầm vẫn hoạt động nhưng với tần suất thưa hơn.

Sáng cùng ngày, giới chức ghi nhận gió mạnh 101 km/h gần sân bay quốc tế trên đảo Lantau. Một số chuyến bay bị hủy.

Tại thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, chính quyền cũng quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn./.

