Thế giới

Trung Quốc: Bão Tapah áp sát Đặc khu hành chính Hong Kong

Hầu hết phương tiện giao thông như phà, xe buýt và tàu điện mặt đất đều ngừng hoạt động, trong khi tàu điện ngầm vẫn hoạt động nhưng với tần suất thưa hơn.

Nguyễn Hà
Vị trí và đường đi của bão số 7. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Vị trí và đường đi của bão số 7. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Ngày 8/9, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã đóng cửa nhiều trường học và doanh nghiệp, đồng thời tạm ngừng hầu hết dịch vụ giao thông công cộng khi bão Tapah đi ngang, cách đặc khu khoảng 170 km, gây gió giật mạnh và mưa lớn.

Do bão Tapah tiến gần, cơ quan Khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) sáng cùng ngày đã ban hành cảnh báo bão cấp 8, tức mức mức cao thứ ba, cho tới ít nhất 11h sáng.

Hầu hết phương tiện giao thông như phà, xe buýt và tàu điện mặt đất đều ngừng hoạt động, trong khi tàu điện ngầm vẫn hoạt động nhưng với tần suất thưa hơn.

Sáng cùng ngày, giới chức ghi nhận gió mạnh 101 km/h gần sân bay quốc tế trên đảo Lantau. Một số chuyến bay bị hủy.

Tại thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, chính quyền cũng quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bão Tapah #áp sát #gió giật #mưa lớn Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các ứng viên trong một cuộc tranh luận trên truyền hình trước cuộc bầu cử. (Ảnh: AFP)

Na Uy bước vào cuộc tổng tuyển cử căng thẳng

Cuộc bầu cử Quốc hội kéo dài 2 ngày được đánh giá là cuộc đua sít sao giữa khối cánh tả do Công đảng cầm quyền dẫn đầu và khối cánh hữu gồm đảng Tiến bộ theo đường lối dân túy và đảng Bảo thủ.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru phát biểu họp báo tại Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản: Thủ tướng Ishiba Shigeru từ chức

Việc ông Ishiba Shigeru lựa chọn rút lui ngay trước hạn chót nộp văn bản đề nghị bầu cử chủ tịch đảng nhằm làm dịu căng thẳng trong nội bộ và tránh nguy cơ chia rẽ sâu sắc.