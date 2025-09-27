Trung Quốc: Động đất mạnh làm 9 người bị thương và hơn 4.000 ngôi nhà bị hư hại

9 người đã bị thương và hơn 4.000 ngôi nhà bị hư hại tại tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc sau khi một trận động đất có độ lớn 5,6 đã làm rung chuyển huyện Long Tây, thành phố Định Tây, rạng sáng 27/9.



Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), tâm chấn của trận động đất được ghi nhận ở 34,91 độ vĩ Bắc và 104,58 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu chỉ 10 km.

Theo Trung tâm chỉ huy cứu hộ động đất của Định Tây, tính đến trưa cùng ngày, trận động đất đã khiến 9 người bị thương, 4.328 ngôi nhà bị hư hại và 7.812 người phải di dời đến nơi ở mới tại các huyện Long Tây và Trương Hiền thuộc thành phố Định Tây.



Văn phòng trụ sở cứu trợ động đất của Quốc vụ viện và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ IV đối với động đất và cử một nhóm công tác đến các khu vực bị ảnh hưởng. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác cứu hộ./.

