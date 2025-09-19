Động đất 7,8 độ làm rung chuyển vùng Viễn Đông của Nga

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,8 độ đã xảy ra lúc 18h58 GMT ngày 18/9 (tức 1h58 ngày 19/9 theo giờ Việt Nam) tại khu vực cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky ở vùng Viễn Đông của Nga 143 km về phía Đông.

Trận động đất có chấn tiêu nằm ở độ sâu 10 km. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ cũng đã phát đi cảnh báo sóng thần sau trận động đất.

Động đất xảy ra liên tiếp tại khu vực này trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 25/8, một trận động đất có độ lớn 6,3 đã xảy ra trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Kuril.

Chấn tiêu của trận động đất ở độ sâu 10km, làm dấy lên lo ngại về hoạt động địa chấn đang tiếp diễn dọc theo Vành đai Lửa Thái Bình Dương vốn hoạt động mạnh.

Cũng trong tháng 8, một trận động đất độ lớn 5,3 đã xảy ra ở ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga.

Theo Văn phòng của Cơ quan Địa vật lý (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga) tại Kamchatka, độ sâu chấn tiêu của trận động đất là 33km, cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 160km./.

