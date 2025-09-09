Môi trường

Hy Lạp: Động đất mạnh ngoài khơi, ở thủ đô cũng có thể cảm nhận rung lắc

Trận động đất xảy ra lúc 00h30 giờ địa phương (4h30 theo giờ Hà Nội), tâm chấn cách khu nghỉ mát ven biển Nea Styra 4km ở phía Tây Nam Euboea, hòn đảo lớn thứ hai của Hy Lạp.

Bích Liên
Ảnh minh họa.

Sáng sớm 9/9, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra ngoài khơi đảo Euboea của Hy Lạp.

Rung lắc có thể được cảm nhận rõ tại thủ đô Athens, cách đó 45km.

Viện Địa động lực học tại Đài quan sát quốc gia Athens cho biết trận động đất xảy ra lúc 00h30 giờ địa phương (4h30 theo giờ Hà Nội), tâm chấn cách khu nghỉ mát ven biển Nea Styra 4km ở phía Tây Nam Euboea, hòn đảo lớn thứ hai của Hy Lạp.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại.

Nằm trên một số đứt gãy ở Đông Nam Địa Trung Hải, Hy Lạp thường xuyên hứng chịu động đất. Trận động đất gây thương vong gần đây nhất xảy ra vào tháng 10/2020 trên đảo Samos, thuộc Biển Aegean, có độ lớn 7, cướp đi sinh mạng của hơn 100 người ở cả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng 5 vừa qua, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp và được cảm nhận xa tới tận Ai Cập cũng như thủ đô Athens.

Tháng 1 và tháng 2, đảo Santorini ở Biển Aegean, một điểm du lịch lớn của Hy Lạp, đã hứng chịu hoạt động địa chấn đặc biệt nghiêm trọng, khiến hàng nghìn cư dân phải đi lánh nạn một thời gian./.

