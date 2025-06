Động đất mạnh làm rung chuyển biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 37-39 độ C.