Người dân Afghanistan sống sót sau thảm họa động đất chưa thể về nhà

Bị ám ảnh bởi nỗi lo dư chấn có thể khiến đất đá trên núi ập xuống bất cứ lúc nào, những người dân sống sót sau thảm họa động đất xảy ra đêm 31/8 tại miền Đông Afghanistan vẫn chưa dám quay trở về nhà của họ tại những ngôi làng bị tàn phá.

Thay vào đó, những người này chấp nhận trú tạm trên các cánh đồng hoặc bên bờ sông, ngay cả khi không có đủ điều kiện để tránh mưa gió.

Các tổ chức cứu trợ đã nhanh chóng vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm bằng trực thăng. Tuy nhiên, các đợt hàng cứu trợ vẫn chưa thể đưa đến tay người cần một cách kịp thời và đồng bộ.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng yếu kém, địa hình hiểm trở cũng khiến nhiều ngôi làng tại khu vực xảy ra thảm họa tiếp tục bị cô lập.

Với nhiều người dân nơi đây, cuộc di dời này có thể sẽ kéo dài vĩnh viễn. Ông Gul Ahmad, 51 tuổi, đứng cạnh người thân dưới cái nắng thiêu đốt, trong khi những phụ nữ trong gia đình cố nép vào bóng tường để tránh nắng gắt.

Ông Gul Ahmad cho biết gia đình ông sẽ không quay lại làng cũ và mong đợi chính phủ sẽ sắp xếp cho nơi ở mới.

Đêm 31/8, hai trận động đất lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.200 người, làm hơn 3.600 người bị thương, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà tại các khu vực hẻo lánh ở các tỉnh miền núi Afghanistan, gần biên giới với Pakistan.

Những đợt dư chấn sau đó đã gây ra một loạt vụ lở đất, khiến các gia đình bị mắc kẹt giữa núi đá với nguy cơ sạt lở cao và nước lũ./.

