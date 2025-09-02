Động đất tại Afghanistan: Số nạn nhân thiệt mạng có thể tăng "theo cấp số nhân"

Ngày 2/9, Liên hợp quốc cho rằng trận động đất xảy ra ở miền Đông Afghanistan đêm 31/8 có thể ảnh hưởng đến "hàng trăm nghìn người."



Ông Indrika Ratwatte, điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Afghanistan, đưa ra nhận định trên khi trả lời báo giới từ Kabul. Ông đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng trong trận động đất này có thể gia tăng "theo cấp số nhân."



Hơn 1.400 người đã thiệt mạng, 3.200 người khác bị thương và 8.000 ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất có độ lớn 6,0 xảy ra tại các khu vực hẻo lánh ở các tỉnh miền núi Afghanistan gần biên giới với Pakistan vào nửa đêm 31/8 (giờ địa phương). Trận động đất này đã kéo theo ít nhất 5 dư chấn.



Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất cách thành phố Jalalabad 27 km, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Những trận động đất có độ sâu chấn tiêu tương đối nông như vậy thường gây ra nhiều thiệt hại đối với Afghanistan, do phần lớn người dân sống trong những ngôi nhà xây bằng gạch bùn và dễ bị sập.



Ông Ratwatte cho biết những ngôi nhà ở khu vực bị ảnh hưởng của động đất chủ yếu xây bằng bùn và mái gỗ, vì vậy khi tường sập, mái nhà có thể là nguyên nhân khiến nhiều người thiệt mạng hoặc ngạt thở.

Bên cạnh đó, dù mật độ dân số thấp, nhưng vì sự việc xảy ra vào ban đêm, thời điểm mọi người đều đang ngủ nên con số thương vong có thể sẽ còn tăng cao.

Cũng theo quan chức Liên hợp quốc, trận động đất đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, khiến đường sá bị hư hại nghiêm trọng và công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.



Afghanistan thường xuyên hứng chịu động đất, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, gần ngã ba của các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ. Tháng 10/2023, tỉnh Herat ở miền Tây Afghanistan đã bị tàn phá nặng nề trong trận động đất có độ lớn 6,3, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và làm hư hại hoặc phá hủy hơn 63.000 ngôi nhà.



Sau nhiều thập kỷ xung đột, Afghanistan - một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài.

Trong những năm gần đây, hàng triệu người di cư Afghanistan đã buộc phải hồi hương từ các quốc gia láng giềng gồm Pakistan và Iran.

Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 2,8 tỷ USD để viện trợ khẩn cấp cho người dân Afghanistan trong năm nay, nhưng đến nay mục tiêu này mới đạt được 28%./.

