Môi trường

Động đất tại miền Đông Afghanistan, hơn 250 người thiệt mạng

Sáng 1/9 theo giờ Việt Nam, một trận động đất độ lớn 6,0 đã xảy ra tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan khiến ít nhất 250 người thiệt mạng và 500 người bị thương.

Thanh Phương
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đêm 31/8 theo giờ địa phương (tức sáng 1/9 theo giờ Việt Nam), một trận động đất độ lớn 6,0 đã xảy ra tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan.

Theo thông tin ban đầu của hãng thông tấn quốc gia Bakhtar, trận động đất đã khiến ít nhất 250 người thiệt mạng và 500 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#động đất #miền Đông Afghanistan Afghanistan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục