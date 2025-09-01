Động đất tại miền Đông Afghanistan, hơn 250 người thiệt mạng

Đêm 31/8 theo giờ địa phương (tức sáng 1/9 theo giờ Việt Nam), một trận động đất độ lớn 6,0 đã xảy ra tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan.

Theo thông tin ban đầu của hãng thông tấn quốc gia Bakhtar, trận động đất đã khiến ít nhất 250 người thiệt mạng và 500 người bị thương./.

