Động đất có độ lớn 5,8 làm rung chuyển miền Đông Algeria

Một trận động đất mạnh 5,8 độ xảy ra tối 17/8 tại tỉnh Tebessa, miền Đông Algeria, sau đó là một dư chấn mạnh 4,7 với chấn tiêu cách Negrine 26km về phía Đông Nam gây rung chấn lan sang nhiều khu vực.

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Phóng viên TTXVN tại Algeria dẫn thông báo từ Trung tâm Nghiên cứu Thiên văn học, Vật lý thiên văn và Địa vật lý Algeria (CRAAG) cho biết trận động đất có độ lớn 5,8 đã xảy ra ở tỉnh Tebessa, miền Đông Algeria, vào lúc 20h11 ngày 17/8 giờ địa phương (2h11 theo giờ Hà Nội).

Chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm cách thị trấn Negrine khoảng 10km về phía Đông Nam.

Chỉ 11 phút sau, một dư chấn mạnh 4,7 tiếp tục được ghi nhận, với chấn tiêu cách Negrine 26km về phía Đông Nam.

Rung chấn có thể cảm nhận được ở một số khu vực lân cận, bao gồm Khenchela, Souk Ahras và El Oued.

Đến nay, chưa có bất kỳ thiệt hại hoặc thương vong nào được công bố.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cũng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 5,1 làm rung chuyển khu vực cách ốc đảo Chebika, tỉnh Tozeur, Tunisia, khoảng 47km về phía Tây vào cùng thời điểm, với chấn tiêu nằm ở độ sâu 10km./.

