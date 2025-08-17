Hàng chục người bị thương sau động đất mạnh ở Indonesia, 2 người nguy kịch

Ngày 17/8, hàng chục người đã bị thương sau trận động đất có độ lớn 6 xảy ra tại tỉnh Sulawesi, miền Trung Indonesia.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia, trận động đất xảy ra vào sáng sớm 17/8, có độ sâu chấn tiêu là 10km.

Tâm chấn của trận động đất cách huyện Poso khoảng 15km về phía Bắc. Nhiều khu vực đã cảm nhận được rung chấn của trận động đất. Không có cảnh báo sóng thần nào được ban bố sau trận động đất.

Giới chức địa phương cho biết ít nhất 29 người, là giáo dân đang tham dự lễ tại nhà thờ, đã bị thương, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận ít nhất 15 dư chấn sau trận động đất.

Indonesia nằm trên "Vành đai Lửa Thái Bình Dương" - một khu vực có hoạt động địa chất mạnh, nơi các mảng kiến tạo khác nhau trên vỏ Trái Đất gặp nhau và gây ra nhiều trận động đất và núi lửa phun trào./.