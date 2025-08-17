Môi trường

Động đất mạnh rung chuyển đảo Sulawesi của Indonesia

Các cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành đánh giá tình hình và theo dõi các tác động có thể xảy ra đối với cộng đồng dân cư và cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Đào Lâm
Ảnh minh họa.
Theo thông báo từ Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đức (GFZ), một trận động đất có độ lớn 5,7 đã xảy ra tại đảo Sulawesi của Indonesia vào sáng 17/8.

Tâm của trận động đất được ghi nhận ở độ sâu 10km dưới bề mặt.

Sulawesi, một trong những hòn đảo lớn của Indonesia, nằm trong "Vành đai Lửa Thái Bình Dương" - khu vực có hoạt động địa chấn mạnh mẽ./.

