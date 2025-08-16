Động đất làm rung chuyển bờ biển Đông Australia, gây mất điện trên diện rộng

Sáng 15/8, một trận động đất có độ lớn 4,9 đã làm rung chuyển bờ biển phía Đông Australia, gây mất điện trên diện rộng.

Theo Cơ quan Khoa học địa chất Australia, trận động đất có tâm chấn tại thị trấn Kilkivian, một vùng nông thôn cách thủ phủ Brisbane của bang Queensland khoảng 170 km về phía Tây Bắc, với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Có hơn 9.000 người đã báo cáo cảm nhận được rung chấn.

Cơ quan khí tượng Australia thông báo không có nguy cơ sóng thần đối với Queensland.

Ban đầu, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) thông báo trận động đất xảy ra ở bang Queensland và có độ lớn 5,7, nhưng sau đó đã điều chỉnh lại.

Trong khi đó, người phát ngôn của công ty phân phối điện lực Energex cho biết khoảng 11.000 hộ gia đình đã bị mất điện sau trận động đất./.

