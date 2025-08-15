Nga: Lại xảy ra động đất độ lớn 6 ở bán đảo Kamchatka

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết một trận động đất có độ lớn 6 đã xảy ra ở khu vực gần bờ biển phía Đông bán đảo Kamchatka của Nga ngày 15/8.

Theo GFZ, độ sâu chấn tiêu của trận động đất là 10km.

Trước đó, trận động đất với độ lớn 8,8 xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka sáng 30/7 đã kích hoạt cảnh báo sóng thần trên toàn vành đai Thái Bình Dương, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia từ Nhật Bản đến Mỹ.

Trận động đất mạnh xảy ra hôm 30/7 ngoài khơi Bán đảo Kamchatka của Nga đã khiến phần phía Nam khu vực này dịch chuyển gần 2m về phía Đông Nam.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Liên bang thuộc Cục Địa vật lý Thống nhất - Viện Hàn lâm Khoa học Nga, dữ liệu địa động lực sơ bộ ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể của mặt đất, đặc biệt rõ nét ở khu vực phía Nam bán đảo.

Cơ quan này nhận định mức dịch chuyển lần này tương đương với hiện tượng từng xảy ra sau trận động đất ở Đông Bắc Nhật Bản năm 2011./.

Nga: Động đất có độ lớn 7 làm rung chuyển khu vực gần quần đảo Kuril Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có độ sâu chấn tiêu 40,8km, ban đầu được xác định ở vị trí 50,53 độ vĩ Bắc và 157,83 độ kinh Đông.