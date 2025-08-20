Môi trường

Nga: Động đất độ lớn 5,3 ở ngoài khơi bán đảo Kamchatka

Ngày 20/8, trận động đất độ lớn 5,3 đã xảy ra ở ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga, độ sâu chấn tiêu của trận động đất là 33km, cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 160km.

Theo Văn phòng của Cơ quan Địa vật lý (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga) tại Kamchatka, độ sâu chấn tiêu của trận động đất là 33km, cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 160km.

Hiện chưa có thông tin thương vong hay thiệt hại liên quan đến trận động đất này.

Trước đó, trận động đất với độ lớn 8,8 xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka sáng 30/7 đã kích hoạt cảnh báo sóng thần trên toàn vành đai Thái Bình Dương, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia từ Nhật Bản đến Mỹ./.

