Động đất Afghanistan: Con số thương vong cao gấp đôi so với thông tin ban đầu

Theo số liệu cập nhật mới nhất, trận động đất độ lớn 6,0 xảy ra đêm 31/8 tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan, đã khiến ít nhất 500 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Con số này cao gấp đôi so với thông tin ban đầu.



Cơ quan Khí tượng Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 23h47 theo giờ địa phương, với tâm chấn nằm cách thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, khoảng 27 km về phía Đông Bắc, và ở độ sâu chỉ 8 km, mức có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều rung chấn mạnh đã được ghi nhận tại thủ đô Kabul và khu vực giáp biên giới với Pakistan.



Theo Cơ quan quản lý thiên tai tỉnh Kunar, thương vong tập trung tại các quận Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi và Chapadare, nơi phần lớn nhà cửa làm bằng gạch bùn và gỗ nên dễ sụp đổ khi động đất xảy ra.



Các bệnh viện tại đây đều đã rơi vào tình trạng quá tải khi hàng trăm người được chuyển tới điều trị cùng lúc. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng, khi có thêm báo cáo thống kê từ các khu vực khó tiếp cận.



Người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan, ông Sharafat Zaman, cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót dưới các đống đổ nát.



Afghanistan là một trong những quốc gia thường xảy ra động đất gây thương vong lớn, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, nơi giao nhau của các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu.

Tháng 10/2023, một trận động đất độ lớn 6,3 ở tỉnh Herat, miền Tây nước này, và loạt dư chấn sau đó đã cướp đi sinh mạng của khoảng 4.000 người, theo số liệu của chính quyền Taliban. Đây là thảm họa thiên nhiên gây chết người nhiều nhất tại Afghanistan trong những năm gần đây./.

