Phú Thọ: Động đất độ lớn 3.6 tại xã Cao Dương

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 26/8, một trận động đất có độ lớn 3.6 đã xảy ra tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ; không gây thương vong về người và tài sản.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi về trận động đất này và sẽ có thông tin tiếp theo.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học trái đất khuyến cáo, nếu động đất xảy ra khi đang ở trong nhà, người dân cần ngay lập tức chui xuống gầm bàn, gầm giường chắc chắn để tránh các vật rơi trúng người và nếu trần nhà sập vẫn có không khí để thở, dùng một tay giữ chặt vào vật đang che chắn.

Ở đó ít nhất cho đến khi hết đợt rung chấn thứ nhất, ra khỏi chỗ ẩn nấp sau khi hết cơn rung chấn và khi chỗ trú thực sự có nguy cơ sập đổ; luôn giữ trẻ em, người lớn tuổi theo bên mình, mang giày, dép để tránh giẫm phải mảnh kính vỡ, đồ vật sắc nhọn.

Nếu đang ở cách xa vị trí có các vật che chắn được, người dân cần tránh xa các cửa sổ có kính, tới góc tường và ở nguyên vị trí đó, thực hiện động tác quỳ gối xuống và dùng tay che đầu./.

