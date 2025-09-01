Động đất ở Afghanistan: Nhiều quốc gia đề nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả

Con số thương vong trong trận động đất mạnh tại Afghanistan vào đêm qua tiếp tục tăng lên rất cao khi đã có hơn 800 người thiệt mạng và gần 2.800 người bị thương. Nhiều quốc gia trong khu vực đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ quốc gia Tây Nam Á này khắc phục hậu quả thảm họa.



Trong một thông điệp, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ chia buồn sâu sắc trước thảm kịch tại Afghanistan và khẳng định sẵn sàng cung cấp viện trợ khẩn cấp các vật tư y tế cũng như hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia láng giềng phía Đông. Ông tin tưởng rằng hợp tác khu vực có thể giúp giảm bớt đau khổ cho người dân và giúp Chính quyền Afghanistan nhanh chóng khắc phục thảm họa.



Phóng viên TTXVN tại New Delhi cho biết Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hậu quả thảm khốc từ trận động đất ở tỉnh Kunar của Afghanistan. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ cam kết đoàn kết với Afghanistan và sẽ hỗ trợ quốc gia này trong thời điểm khó khăn hiện nay.



Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng gửi lời chia buồn tới Chính quyền Taliban và bày tỏ sự đồng cảm với người dân ở quốc gia vốn gánh chịu nhiều tổn thương do bạo lực này.



Cùng ngày, trong một phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại Thiên Tân, Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chia buồn với các nạn nhân trong vụ động đất ở Afghanistan.



Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cũng bày tỏ tình đoàn kết với Afghanistan trước thảm họa và cầu chúc cho những người bị thương sớm bình phục.



Trong khi đó, tại Afghanistan, các đội cứu hộ của nước này và Liên hợp quốc đang tìm cách tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng ở vùng sâu vùng xa và những nơi liên lạc bị hạn chế để đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại cũng như triển khai các hoạt động cung cấp viện trợ. Đã có 40 đợt triển khai lực lượng cứu hộ bằng máy bay được tiến hành.



Theo các quan chức Liên hợp quốc, hiện các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận một số ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều người sống trong các ngôi làng này là những người Afghanistan mới hồi hương từ Iran và Pakistan trong những năm gần đây, và họ không có điều kiện kinh tế.



Trong báo cáo mới nhất, người phát ngôn Chính quyền Taliban cho biết khoảng 800 người đã thiệt mạng và 2.500 người bị thương chỉ riêng tại tỉnh Kunar. Ngoài ra, có 12 người khác thiệt mạng và 255 người bị thương tại tỉnh Nangarhar lân cận./.

