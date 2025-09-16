Lũ lụt và động đất khiến châu Phi thiệt hại gần 13 tỷ USD mỗi năm

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, báo cáo mới của Liên minh Cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI) cho biết thiệt hại trung bình hàng năm về cơ sở hạ tầng, bao gồm cả các tòa nhà, do thiên tai gây ra ở châu Phi vào khoảng 12,7 tỷ USD, trong đó 70% là do lũ lụt, tiếp theo là động đất (chiếm khoảng 28%).

DRI bao gồm các cơ quan của Liên hợp quốc, các ngân hàng phát triển, các công ty tư nhân và các tổ chức học thuật.

Báo cáo mà cơ quan này mới đưa ra dự báo biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng tác động do thiên tai gây ra đối với cơ sở hạ tầng lên tới 27%, gây thiệt hại trung bình hàng năm 2,4 tỷ USD.

Châu Phi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước các thảm họa liên quan đến khí hậu. Ở cấp độ khu vực, Đông Phi là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai, lên tới 5,5 tỷ USD, tiếp theo là Bắc Phi (2,3 tỷ USD).

Khu vực miền Nam châu Phi chịu thiệt hại khoảng 2,3 tỷ USD, trong khi khu vực phía Tây châu lục này bị thiệt hại 1,58 tỷ USD.

Ở cấp độ quốc gia, các quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai là Nam Phi với 1,7 tỷ USD, Nigeria (1,1 tỷ USD) và Algeria (1 tỷ USD).

Các quốc gia nhỏ hơn với cơ sở hạ tầng thưa thớt hơn chịu ít thiệt hại hơn, mặc dù thiệt hại tương đối lớn đối với nền kinh tế của họ.

Thiệt hại trung bình hàng năm chiếm 1,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lesotho, 1,25% đối với Mauritius và 1% đối với Comoros.

Ông Amit Prothi, Tổng Giám đốc CDRI, nêu rõ châu Phi đang ở thời điểm then chốt với phần lớn cơ sở hạ tầng tương lai vẫn chưa được xây dựng. Thời điểm này vừa mang lại cơ hội vừa cấp bách khi các chính phủ có thể tích hợp các biện pháp phục hồi vào các dự án phát triển mới thay vì cải tạo các hệ thống hiện có.

Tác động do thiên tai gây ra không chỉ giới hạn ở chi phí sửa chữa tức thời. Sự cố cơ sở hạ tầng làm gián đoạn hoạt động kinh tế, hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư trên khắp lục địa.

Đối với các cộng đồng vốn đã phải vật lộn với những thách thức về phát triển, những tổn thất trên tạo ra những hiệu ứng dây chuyền có thể kéo dài trong nhiều năm./.

