Đà Nẵng điều động 75 cán bộ hỗ trợ chính quyền xã, phường về quản lý đất đai

Ngày 17/9, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trần Quốc Hùng cho biết, với nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã điều động 75 cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở về hỗ trợ chính quyền các xã, phường trong lĩnh vực quản lý đất đai trong thời gian 3 tháng.

Các cán bộ được phân công tăng cường về ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức các xã, phường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai; đồng thời, tiếp nhận thông tin về khó khăn, vướng mắc của các xã, phường về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để báo cáo về sở hướng dẫn, hỗ trợ cho địa phương.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã biểu dương tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của cán bộ biệt phái về các xã, phường đợt này; yêu cầu các cán bộ phải chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo địa phương nơi được cử đến công tác; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế, kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

