Trung Quốc tăng nắm giữ vàng tháng thứ 10 liên tiếp

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã gia tăng lượng vàng nắm giữ trong tháng Tám, đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp.

Động thái này cho thấy nỗ lực không ngừng của cơ quan này nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Dữ liệu công bố ngày 7/9 cho biết, lượng vàng thỏi do PBoC nắm giữ đã tăng thêm 0,06 triệu ounce trong tháng 8/2025 lên tổng cộng 74,02 triệu ounce.

Trung Quốc đã khởi động đợt mua vàng này từ tháng Mười Một, với tổng số lượng tích lũy đạt 1,22 triệu ounce trong suốt giai đoạn.

Trong những ngày gần đây, giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục, phá vỡ giai đoạn đi ngang kéo dài nhiều tháng.

Điều này diễn ra sau khi các dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và các phát biểu mang tính can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tính độc lập của Fed đã cung cấp những chất xúc tác mới cho đà tăng giá của kim loại quý này.

Giá vàng đã tăng hơn 30% trong năm nay, vượt ngưỡng 3.500 USD/ounce.

Theo dự báo của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs Group Inc., bất kỳ thiệt hại nào đối với sự độc lập của Fed có thể đẩy giá vàng lên gần 5.000 USD/ounce.

Theo báo cáo mới nhất từ tổ chức Hội đồng Vàng thế giới, việc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tích lũy vàng đã chậm lại khi giá tăng. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu từ khối này.

Các nhà phân tích nhấn mạnh tính độc lập của Fed là một yếu tố then chốt định hình quỹ đạo của vàng, một vấn đề được chú ý sau khi Tổng thống Trump nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook và liên tục gây áp lực buộc ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất.

Vàng thường tăng giá khi lãi suất thấp và bất ổn gia tăng, khi trở thành lựa chọn cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn.

Ông Alexander Zumpfe, một nhà giao dịch tại công ty chuyên về kim loại quý Heraeus, lập luận trong bài bình luận thị trường của mình từ góc độ kỹ thuật: Nếu giá vàng vượt qua mốc 3.600 USD/ounce, con đường hướng tới 3.650 USD/ounce sẽ rất rõ ràng.

Ngân hàng Commerzbank tin rằng mức giá 3.600 USD/ounce là có thể đạt được vào cuối năm nay.

Các nhà phân tích của UBS cũng đã nâng mục tiêu giá vàng lên mức từ 3.600 USD/ounce đến 3.700 USD/ounce./.

