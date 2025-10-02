Chính trị

Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời đóng cửa

Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa kéo theo việc gián đoạn ngân sách cho hoạt động của cơ quan đại diện ở nước ngoài. Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời đóng cửa.

Minh Thu
Trung tâm Hoa Kỳ là không gian dành cho công chúng, giúp xây dựng các kết nối cá nhân và trực tuyến với đất nước Hoa Kỳ thông qua việc tiếp cận các thông tin về Hoa Kỳ, học tiếng Anh, tư vấn giáo dục Hoa Kỳ. (Ảnh: ĐSQ)
Do gián đoạn ngân sách của Chính phủ Hoa Kỳ, Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời đóng cửa. Đại sứ quán khuyến nghị công chúng cập nhật tình hình về các dịch vụ và tình trạng hoạt động trên trang web: travel.state.gov.

Các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Hoa Kỳ cũng như tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra trong thời gian gián đoạn ngân sách nếu tình hình cho phép.

Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thông tin: “Chúng tôi sẽ không cập nhật tài khoản này cho đến khi hoạt động được khôi phục bình thường, ngoại trừ các thông tin khẩn cấp về an toàn và an ninh."

Trả lời Báo Điện tử VietnamPlus, Văn phòng Báo chí Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội xác nhận nội dung trên và cho biết Văn phòng Báo chí sẽ không đưa ra thông cáo nào ngoài thông tin được cập nhật trên Facebook.

Chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu đóng cửa vào 0h 1/10, sau khi Quốc hội và Tổng thống Donald Trump không đạt được thỏa thuận ngân sách, do bất đồng về nguồn tài trợ cho chăm sóc y tế.

Kể từ năm 1981 đã có 14 lần chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa một phần, hầu hết chỉ kéo dài vài ngày. Lần gần đây nhất cũng là lần dài nhất, kéo dài 35 ngày vào giai đoạn 2018-2019 do tranh chấp về vấn đề nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang dự kiến bị ảnh hưởng khi nhiều cơ quan, bộ ngành phải ngừng hoạt động.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, khoảng 750.000 công chức có thể phải nghỉ việc tạm thời mỗi ngày và chỉ được trả lương khi chính phủ mở cửa trở lại. Các dịch vụ thiết yếu như bưu chính, quân đội, an sinh xã hội và tem phiếu thực phẩm vẫn tiếp tục hoạt động.

Hiện chưa rõ thời gian Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa sẽ kéo dài bao lâu. Thượng viện dự kiến làm việc trở lại cuối tuần này, trong khi Hạ viện vẫn đang trong kỳ nghỉ./.

(Vietnam+)
