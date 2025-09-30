Trung ương Đoàn lần đầu tiên đưa AI vào thể lệ cuộc thi thiết kế logo

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Thể lệ cuộc thi cho phép sử dụng trí tuệ nhân tạo (Al) trong thiết kế.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập Báo Tiền phong, đại diện ban tổ chức, thiết kế logo là cuộc thi đã được Trung ương Đoàn tổ chức nhiều lần mỗi kỳ đại hội nhưng đây là lần đầu tiên đưa Al vào thể lệ.

Theo đó, thể lệ cuộc thi cho phép tác giả được sử dụng AI nhưng yêu cầu phải dán nhãn và phải ghi chú rõ tỷ lệ phần trăm trong việc sử dụng Al.

Tuy nhiên, điều này đã gây nhiều tranh luận ngay tại buổi phát động.

Tiến sỹ Hồ Trọng Minh, Trưởng khoa Đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho hay việc sử dụng AI sẽ là một thách thức cho ban tổ chức, ban giám khảo trong quá trình thẩm định và đề nghị nên yêu cầu tác giả phải nói rõ về việc sử dụng Al trong quá trình thiết kế.

Thạc sỹ Nguyễn Hồng Hạnh, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc, thành viên ban giám khảo cũng cho rằng cần có thêm thông tin, như việc từ sau khi sử dụng Al thì tác giả đã phải tinh chỉnh như thế nào để ra sản phẩm cuối cùng để ban giám khảo có thể đánh giá chính xác kết quả.

Ông Nguyễn Thái An, Ủy viên Ủy ban thường trực, Phó trưởng ban công tác đoàn của Trung ương Đoàn cũng cho rằng cần phải có thông tin mức độ đóng góp của tác giả trong quá trình thiết kế logo khi sử dụng AI để đánh giá đúng công sức.

Họa sỹ Trần Hoài Đức cho rằng không nên dán nhãn AI mà phải đánh giá trên chất lượng sản phẩm so với yêu cầu. (Ảnh: BTC)

Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng không nên dán nhãn AI là không nên phân biệt việc sử dụng Al hay không, tỷ lệ bao nhiêu trong quá trình đánh giá chấm giải mà nên dựa trên chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu của ban tổ chức.

Họa sỹ Trần Hoài Đức, được biết đến là một họa sỹ chuyên thiết kế logo và đã đoạt giải trong một số cuộc thi về logo đề nghị bỏ quy định dán nhãn AI trong thể lệ và việc xác định tỷ lệ % sử dụng Al là rất khó. Theo ông Đức, ngày nay, không họa sỹ nào còn vẽ logo bằng tay như trước đây là AI cũng chỉ là một công cụ trong số rất nhiều công cụ công nghệ được họa sỹ sử dụng.

“AI cũng cần phải có sự dẫn dắt tốt mới hiệu quả. Cần phải có sự ứng xử phù hợp với Al. Nên đánh giá trên kết quả cuối cùng là sản phẩm có phù hợp với yêu cầu của ban tổ chức hay không,” ông Đức nói.

Cùng quan điểm, họa sỹ Phạm Tam (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng cần chấp nhận ứng dụng AI là một phần trong quá trình sáng tác, không nên quy định quá chi tiết về vấn đề AI.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Đặng Thị Phương Thảo, Cục phó Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay bà đồng tình với quan điểm coi AI là công cụ. “Để sử dụng AI, con người phải đưa ra ý tưởng, câu lệnh phù hợp. Vấn đề cuối cùng là chất lượng sản phẩm, Al tham gia bao nhiêu không quan trọng,” bà Thảo nói.

Bà Thảo cũng đề nghị ban tổ chức nên công bố tốp 20 sản phẩm logo được đánh giá cao nhất để có thể kịp thời nhận các phản hồi về các vấn đề liên quan, như đạo ý tưởng (nếu có).

Trước các ý kiến phản hồi, đại diện ban tổ chức cuộc thi, ông Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập Báo Tiền phong thừa nhận việc ra câu lệnh cho AI cũng là chất xám của họa sỹ và việc sử dụng AI như công cụ là xu hướng đồng thời cho biết ban tổ chức sẽ ghi nhận, tiếp thu, đặc biệt là trong quá trình chấm./.

