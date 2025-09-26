Vinh danh những giải pháp, cá nhân xuất sắc đóng góp cho Trí tuệ nhân tạo

Chiều 26/9 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI Awards 2025. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

Được tổ chức thường niên từ 2022, qua ba mùa, chương trình từng vinh danh nhiều giải pháp AI ứng dụng trong giáo dục, y tế, dịch vụ công và thương mại.

Năm nay, chương trình mở rộng quy mô với bốn hạng mục: Giải pháp AI Việt, Thiết bị AI xuất sắc, Tài năng AI Việt và Doanh nghiệp AI tiêu biểu.

Giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định tinh thần nghiên cứu khoa học sôi nổi, nghiêm túc và sáng tạo trong cộng đồng và doanh nghiệp. Đặc biệt, số lượng hồ sơ đề cử ở các hạng mục đã tăng gấp đôi so với năm 2024, phản ánh bức tranh phát triển mạnh mẽ của AI tại Việt Nam.

Hạng mục đầu tiên được vinh danh trong chương trình là Thiết bị AI xuất sắc. Hạng mục Thiết bị AI xuất sắc được chia thành bốn nhóm: Camera AI xuất sắc; Tivi AI xuất sắc; Laptop AI xuất sắc.

Giải thưởng Camera AI xuất sắc được trao cho sản phẩm: Ezviz S10 2K+

TV AI xuất sắc được trao cho sản phẩm: LG OLED evo AI G5.

Laptop AI xuất sắc được trao cho sản phẩm: Gigabyte Aero X16.

Điện thoại AI xuất sắc: Oppo Find N5

Vượt qua các đối thủ lớn từ Samsung, Apple trong vòng chung kết, Oppo Find N5 giành được giải thưởng Điện thoại AI xuất sắc của năm 2025.

AI Awards 2025 cũng có thêm một hạng mục mới là Tài năng AI Việt, nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - những kỹ sư tài năng đang từng ngày đưa công nghệ AI đến gần hơn với đời sống.

Ban tổ chức đã lựa chọn ra top 5 gương mặt tiêu biểu ở Hạng mục Tài năng AI Việt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở hạng mục mới Tài năng AI Việt, Ban tổ chức đã lựa chọn ra top 5 gương mặt tiêu biểu bao gồm: Anh Đào Tuấn Trung - Kỹ sư Cao cấp về Học máy, Bộ phận Nghiên cứu AI Qualcomm; anh Nguyễn Hoàng Hiệp - Giám đốc Công nghệ Filum.ai; chị Nguyễn Khánh Linh - Trưởng Bộ phận AI, Obello và Chuyên gia Phát triển Google về AI Tạo sinh; anh Bùi Duy Quốc Nghị - Giám đốc Trung tâm Gen AI, FPT Smart Cloud; anh Lê Yên Thanh - Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Go Labs Technology JSC.

Giải pháp AI xuất sắc là hạng mục nhằm vinh danh những giải pháp, thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nổi bật, đã hoàn thiện và triển khai thực tế, góp phần mang lại lợi ích và thay đổi cuộc sống, đồng thời khuyến khích sự phát triển và ứng dụng AI ở nhiều lĩnh vực đời sống.

Giải pháp AI xuất sắc, nhằm vinh danh những giải pháp, thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nổi bật, đã hoàn thiện và triển khai thực tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thay vì một, ban tổ chức trao giải thưởng cho ba dự án bao gồm: FPT AI Agents (Công ty Trách nhiệm hữu hạn FPT Smart Cloud); Giải pháp ứng dụng AI chấm điểm tín dụng (Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo); VNG Cloud AI Stack (Công ty VNG Cloud). Cả ba dự án đều được hội đồng giám khảo đánh giá cao ở các lĩnh vực đang "hot" nhất hiện nay về trí tuệ nhân tạo như tài chính, trợ lý ảo, dịch vụ điện toán đám mây.

Đơn vị giáo dục ứng dụng AI tiêu biểu năm nay được trao cho Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - British University Vietnam.

Doanh nghiệp AI Triển vọng là giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp trẻ giàu tiềm năng, đang khẳng định vị thế bằng sự sáng tạo và những bước đi đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là kỳ vọng về những gương mặt sẽ góp phần định hình tương lai ngành AI tại Việt Nam và vươn ra quốc tế. Năm nay, giải thưởng này thuộc về hai công ty gồm: Công ty Cổ phần Phenikaa-X và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Filum.

Doanh nghiệp AI Triển vọng là giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp trẻ giàu tiềm năng, đang khẳng định vị thế bằng sự sáng tạo và những bước đi đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Doanh nghiệp AI xuất sắc là hạng mục giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp đã có đóng góp nổi bật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng và khẳng định vị thế trên thị trường. Năm nay, các doanh nghiệp được xướng tên ở hạng mục này bao gồm: Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo; Công ty Cổ phần GreenNode; Công ty Trách nhiệm hữu hạn FPT Smart Cloud.

"Mặt bằng công nghệ mà các ứng viên năm nay đem đến cuộc thi rất đồng đều, cho thấy năng lực tiếp cận về mặt công nghệ của chúng ta đang rất tốt so với mặt bằng thế giới," ông Phùng Việt Thắng - Giám đốc Quốc gia Intel Việt Nam, đại diện Hội đồng Giám khảo nhận định về hàng trăm hồ sơ dự thi của AI Awards 2025.

Theo ông Thắng, nhiều sản phẩm được thể hiện rất tốt ngay từ tư duy ban đầu, gắn liền với các yêu cầu rất thực tế của đời sống. Những bài toán đi sâu vào nhu cầu hàng ngày doanh nghiệp rất thiết thực, tài chính quản trị, tài chính./.

