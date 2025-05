Từ ngày 19-22/5, Trung Bộ nắng nóng cục bộ, Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/5 có nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm. Chính quyền và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng cục bộ

Chiều 18/5, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Lê Thị Loan thông tin ngày 19/5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Từ ngày 20-22/5, nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Theo bà Lê Thị Loan, chiều tối và đêm 18/5, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 70mm trong 3 giờ.

Từ ngày 19/5, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 18/5, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Thường Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Ngọc Lặc, Lang Chánh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất)./.

