Từng bước hoàn thiện hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

Theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, đơn vị sẽ tập trung rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền về danh mục các dự án đầu tư xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Trương Văn Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, cho biết, để đáp ứng hạ tầng cho khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Ban dự kiến phát triển hạ tầng Mộc Bài đến năm 2030 đảm bảo kết nối đồng bộ với dự án Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài với các nội dung chính như: xây dựng mới các tuyến đường trục chính của Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài để kết nối với Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài; cải tạo, chỉnh trang, mở rộng mặt bằng từ phạm vi Cửa khẩu Mộc Bài đến Cột mốc 171 và nâng cấp Trạm kiểm soát liên hợp để cải thiện cảnh quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa và di chuyển của người dân qua cửa khẩu, nâng cao năng lực tiếp nhận và xử lý của cửa khẩu, đáp ứng nhu cầu gia tăng trong tương lai; xây dựng dự án kênh thoát nước Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài. Tổng mức đầu tư các nội dung trên dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh hiện đang triển khai thực hiện Dự án đầu tư các tuyến đường thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài gồm 8 tuyến đường với tổng chiều dài gần 9km, tổng mức đầu tư hơn 410 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện việc triển khai đang gặp phải nhiều khó khăn liên quan đến công tác giải phòng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch... gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Ban Quản lý khu kinh tế đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đầy nhanh công tác chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, tiến hành thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số tuyến đường (DD34; ĐN.1B; ĐN.20; ĐN.2) phù hợp với quy hoạch, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Đồng thời, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cũng đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương đầu tư công trình kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030 thuộc Dự án phát triển hạ tầng Mộc Bài đến năm 2030.

Dự án này được triển khai nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, phục vụ tiêu thoát nước cho các dự án trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Tổng mức đầu tư gần 109 tỷ đồng với quy mô đầu tư gồm: kênh KT1-1 có chiều dài gần 1,67km, lưu lượng nước thoát 8,1 m3/s, lưu vực thoát nước 270 ha, làm mới 4 cửa thu nước; kênh KT1 có chiều dài 1,86 km, lưu lượng nước thoát 15 m3/s, diện tích lưu vực thoát nước 445 ha, làm mới 9 cửa thu nước, 3 cống qua đường... dự kiến sau khi được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Mộc Bài là cửa ngõ đường bộ lớn nhất phía Nam kết nối Việt Nam với Campuchia, các nước ASEAN và Tiểu vùng sông Mekong mở rộng. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Theo ông Trương Văn Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, việc triển khai xây dựng các dự án hạ tầng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài thành vùng kinh tế động lực, trung tâm liên kết các khu vực kinh tế khác ở trong và ngoài tỉnh. Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế trong giao thương kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tây Ninh.

Bên cạnh đó, căn cứ quy hoạch chung được phê duyệt, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với các khu vực biên giới, cửa khẩu ; các khu vực quy hoạch chức năng cảng cạn, khu logistics, các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ thuộc phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Trước đó, ngày 11/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1126/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045.

Theo đó, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có tổng quy mô diện tích gần 21.300 ha, được định hướng phát triển trở thành vùng động lực mới, cực tăng trưởng kinh tế có tầm cạnh tranh với khu vực và quốc tế; là đầu mối giao thương quan trọng của vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giữa Việt Nam với Campuchia và khu vực ASEAN; là trung tâm dịch vụ cửa khẩu, cảng trung chuyển container quốc tế và dịch vụ logistics; là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ biên giới đất liền tại vùng Đông Nam bộ.

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phát triển theo hướng công nghiệp-đô thị, có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật-xã hội đồng bộ, hiện đại. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, đô thị xanh-sạch, thông minh, có bản sắc trong hội nhập, kết nối quốc tế; phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa-xã hội.../.

