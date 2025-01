Va chạm trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, 3 xe ôtô hư hỏng

Sáng 31/1, một vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ôtô đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Xuân Ái, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) khiến 2 người bị thương, 3 xe ôtô hư hỏng.

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội Vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai cho biết: Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 31/1 tại km140+750 cao tốc Nội Bài-Lào Cai( hướng Nội Bài-Lào Cai) thuộc địa phận xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe gồm: Xe ôtô Vios biển kiểm soát 20A-796.74 (do lái xe Nông Thành Như, sinh năm 1986, trú tại tổ 6 Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng điều khiển), xe ôtô Xpander biển kiểm soát 24A-150.28 (do lái xe Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1970, trú tại Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai điều khiển) và xe ôtô khách biển kiểm soát 29F-010.48 (do lái xe Nguyễn Hiền Tiến, sinh năm 1990, trú tại Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội điều khiển).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe Vios mất lái đâm vào hộ lan, xe Xpander và xe khách đi liền sau không giữ khoảng cách đã đâm vào. Vụ tai nạn khiến 3 xe hư hỏng nhẹ và 2 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cùng Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã kịp thời có mặt cùng đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Điều tra vụ tài xế xe con tạt đầu, chèn ép xe khách trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai Theo thông tin phản ánh từ mạng xã hội, vào trưa 22/1, ôtô con biển số 30L-561.xx đã có hành vi tạt đầu, lạng lách, chèn ép nhiều lần trước đầu ôtô khách biển số 24H-022.XX.