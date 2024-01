Vấn đề chống khủng bố: Quân đội Iraq tiêu diệt nhiều phần tử IS

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Tác chiến Chung của Iraq, dựa trên các báo cáo tình báo, máy bay nước này đã tiến hành không kích vào những địa điểm ẩn náu của IS ở khu vực hiểm trở Wadi al-Shay.

Lực lượng an ninh Iraq trong một chiến dịch truy quét IS. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/1, quân đội Iraq cho biết đã tiêu diệt 3 tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một cuộc không kích tại tỉnh Kirkuk, miền Bắc nước này.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Tác chiến Chung của Iraq, dựa trên các báo cáo tình báo, máy bay nước này đã tiến hành không kích vào những địa điểm ẩn náu của IS ở khu vực hiểm trở Wadi al-Shay, phía Tây Nam tỉnh Kirkuk, cách thủ đô Baghdad khoảng 250km về phía Bắc.

Tuyên bố không nêu cụ thể thời gian không kích, song cho biết thêm rằng, ngay sau đó, lực lượng an ninh đã tiến hành lục soát các địa điểm trúng bom và tìm thấy thi thể của 3 phần tử IS cùng nhiều thiết bị nổ, camera cũng như một số đường hầm dưới lòng đất, tất cả đều đã bị phá hủy.

Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu phối hợp với các lực lượng sở tại đánh bại IS vào năm 2017.

Tuy nhiên, tàn quân IS đã lẩn trốn tới các sa mạc và khu vực hiểm trở. Các đối tượng này thường xuyên thực hiện nhiều cuộc tấn công nhỏ lẻ nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường./.