Việt Nam-Bulgaria tăng cường hợp tác đa lĩnh vực

Trung tuần tháng Tám vừa qua, tại trụ sở Đảng Xã hội Bulgaria (BSP), Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã gặp và làm việc với ông Atanas Zafirov, Chủ tịch đảng BSP, Phó Thủ tướng Bulgaria.

Đại sứ chúc mừng ông Atanas Zafirov được bầu làm Chủ tịch đảng tại Đại hội lần thứ 50 (2/2025) và những thành tựu của BSP trong liên minh cầm quyền, đồng thời thông tin về các kết quả phát triển chính trị, kinh tế-xã hội quan trọng của Việt Nam, nhấn mạnh quá trình tinh gọn bộ máy và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV năm 2026.

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bulgaria, trong đó đặc biệt coi trọng hợp tác thông qua kênh đảng.

Ông Atanas Zafirov giới thiệu tổng quan về BSP, tiền thân là Đảng Cộng sản Bulgaria, có quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam; cho biết đảng hiện tham gia liên minh cầm quyền với nhiều vị trí chủ chốt trong Quốc hội và Chính phủ.

Chủ tịch BSP bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác kênh đảng với Việt Nam, tăng cường đối thoại chính trị cấp cao, trao đổi lý luận, kinh nghiệm hoạch định chính sách, đồng thời thúc đẩy hợp tác thanh niên, giao lưu văn hóa và nhân dân, góp phần củng cố quan hệ tin cậy chính trị giữa hai nước.

Chủ tịch BSP Atanas Zafirov đánh giá cao hợp tác qua Ủy ban Liên chính phủ, đề xuất mở rộng sang kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học-công nghệ, du lịch, lao động, đồng thời tận dụng cơ chế Việt Nam-EU, Việt Nam-ASEAN và hoan nghênh chính sách miễn thị thực mới của Việt Nam cho công dân Bulgaria.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã gặp một số Bộ trưởng thuộc đảng BSP tại Chính phủ Bulgaria, gồm Bộ trưởng Môi trường và Nguồn nước Manol Genov, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Ivan Peshev, Bộ trưởng Lao động và Chính sách xã hội Borislav Gutsanov, khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Về môi trường, Đại sứ đề xuất thiết lập cơ chế hợp tác chính thức giữa các bộ hai nước, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, quản lý rác thải, kiểm soát ô nhiễm, phát triển năng lượng tái tạo, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên; đề nghị Bulgaria vận động EU hỗ trợ Việt Nam trong kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bảo tồn biển và rừng bền vững.

Về thể thao, Đại sứ chúc mừng thành tích nổi bật của Bulgaria tháng 7/2025, đồng thời đề xuất hợp tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học thể thao, tăng cường hợp tác Ủy ban Olympic, tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam sang tập huấn, trao đổi chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm thi đấu hàng năm, nhằm nâng cao thành tích các môn thể thao Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Môi trường và Nguồn nước Bulgaria, Manol Genov, đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ với thế hệ người Việt từng sinh sống, học tập và làm việc tại Bulgaria những năm 1990.

Ông nhấn mạnh cần sớm thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai Bộ và các cấp chuyên môn, sẵn sàng đối thoại, trao đổi tri thức, công nghệ, chuyên gia và học bổng trong các lĩnh vực Bulgaria có kinh nghiệm như an ninh năng lượng, đa dạng sinh học, khí quyển, phòng chống thiên tai và cháy rừng.

Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm Việt Nam trong phát triển kinh tế biển và đại dương, khẳng định Việt Nam có thể hoàn toàn tin tưởng vào sự ủng hộ của Bulgaria trong khuôn khổ hợp tác với EU.

Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên Ivan Peshev đề xuất tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh niên và thể thao, giới thiệu Học viện Thể thao Quốc gia Bulgaria (NSA) với cơ sở vật chất rộng 20ha, đào tạo 63 môn thể thao, đồng thời xây dựng chiến lược quốc gia về giáo dục thể chất để phát triển thể thao quần chúng.

Ông đề xuất trao đổi đoàn các cấp, hỗ trợ đào tạo huấn luyện viên, vận động viên Việt Nam trong các môn Bulgaria có thế mạnh.

Thứ trưởng phụ trách chính sách thanh niên Petar Mladenov chia sẻ về hợp tác hiệu quả với các nước châu Á, đặc biệt là chương trình trao đổi Bulgaria-Hàn Quốc, triển khai từ năm 2013.

Ông nhấn mạnh Bulgaria có nhiều trung tâm thanh niên sẵn sàng phối hợp tổ chức hoạt động quốc tế và hợp tác thông qua các chương trình như Erasmus của EU./.

Việt Nam-Bulgaria xác lập định hướng hợp tác chiến lược giai đoạn mới Với nền tảng hữu nghị truyền thống và tiềm năng còn lớn, hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa, tạo tiền đề nâng tầm quan hệ nhân dịp 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.