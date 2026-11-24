Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc năm 2026 đã khai mạc tại thành phố Trùng Khánh với chủ đề “Tăng cường hợp tác chiến lược, kết nối và chia sẻ thịnh vượng,” tập trung thúc đẩy hợp tác trên 4 lĩnh vực trọng điểm gồm đầu tư thương mại, kết nối logistics, đổi mới khoa học công nghệ, văn hóa và du lịch.



Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Viên Gia Quân; Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Trùng Khánh Trần Tân Vũ; cùng nhiều quan chức và đại diện các nước ASEAN. Đoàn Việt Nam tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trương Lợi Trung, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN - Trung Quốc, nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN và 35 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại giữa hai bên. Theo ông, hợp tác Trung Quốc-ASEAN thời gian qua không ngừng được nâng cấp cả về quy mô và chất lượng, tạo nền tảng cho quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi.

Ông Trương Lợi Trung bày tỏ kỳ vọng Tuần lễ Trung Quốc-ASEAN năm nay sẽ góp phần tăng cường kết nối chiến lược, củng cố nền tảng hợp tác, phát huy lợi ích từ kết nối đường bộ và đường biển, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, qua đó đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN tiếp tục phát triển sâu rộng và ổn định.



Trong khi đó, Thị trưởng Trùng Khánh Trần Tân Vũ cho biết những năm gần đây, thành phố đã đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN trên nhiều lĩnh vực, lấy xây dựng Hành lang thương mại quốc tế đường bộ và đường biển mới làm động lực. Các hoạt động kết nối chính sách, hạ tầng, thương mại, tài chính và giao lưu nhân dân giữa Trùng Khánh với ASEAN ngày càng được mở rộng.

Theo ông Trần Tân Vũ, Trùng Khánh có vị trí quan trọng tại điểm giao thoa giữa sáng kiến “Vành đai và Con đường,” Vành đai kinh tế sông Trường Giang và Hành lang thương mại quốc tế đường bộ và đường biển mới, đồng thời là đầu mối chuỗi cung ứng, logistics và thương mại kết nối ba thị trường châu Âu, Trung Quốc và ASEAN.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN, thực hiện Nghị định thư nâng cấp Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0, tăng cường phối hợp công nghiệp, kết nối hạ tầng, hợp tác khoa học công nghệ và giao lưu văn hóa với các nước ASEAN.



Tại Đối thoại cấp cao với chủ đề “Khai thác những cơ hội mới trong hợp tác kinh tế - AI thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh,” Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc cần được duy trì và phát triển bền vững, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Trung tâm ASEAN-Trung Quốc trong 15 năm qua đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang từng bước định hình lại cục diện phát triển kinh tế toàn cầu; trong đó, Trung Quốc là một quốc gia đi đầu về phát triển AI, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, mang lại lợi ích chung cho các bên.



Đề cập tới Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định chuyển đổi dựa trên AI vừa là cơ hội chiến lược, vừa là yêu cầu tất yếu đối với quá trình phát triển; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, hợp tác ASEAN-Trung Quốc cần tiếp tục được đẩy mạnh trong lĩnh vực AI, tập trung vào ba phương diện.

Thứ nhất, ứng dụng AI trong logistics và kết nối, tận dụng tốt hơn vị trí chiến lược của Trùng Khánh với vai trò là trung tâm vận hành Hành lang thương mại quốc tế đường bộ và đường biển mới, phát triển các giải pháp logistics thông minh, nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa giữa ASEAN và Trung Quốc.

Thứ hai, thúc đẩy ứng dụng AI trong sản xuất xanh và nông nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, dự báo thời tiết, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời triển khai các dự án hợp tác chung trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành sản xuất.

Thứ ba, xây dựng các quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa chính phủ, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tăng cường liên kết giữa các ngành, lĩnh vực của ASEAN và Trung Quốc, qua đó phát huy hiệu quả tiềm năng của AI.



Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ tin tưởng rằng, với tầm nhìn chung và sự phối hợp chặt chẽ, hai bên có thể chuyển hóa tiềm năng khoa học công nghệ thành những kết quả hợp tác thiết thực, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, hướng tới mục tiêu cùng phát triển và cùng thịnh vượng.



Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã công bố một số sáng kiến và sản phẩm hợp tác, trong đó có sáng kiến tăng cường hợp tác ASEAN-Trung Quốc về chuyển dịch năng lượng ứng dụng AI; Báo cáo nghiên cứu hợp tác truyền thông ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2021-2026; đồng thời công bố thành lập Trung tâm giao lưu và hợp tác y tế ASEAN-Trung Quốc./.

Thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc Tổng Thư ký ASEAN khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp với Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân hai bên và toàn khu vực.