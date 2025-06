Việt Nam tham gia thảo luận về hòa bình, phát triển bền vững tại Liên hợp quốc

Ngày 20/6, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an do Bộ trưởng Ngoại giao Guyana (nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 6/2025) chủ trì với chủ đề “Tình trạng nghèo đói, kém phát triển và xung đột: Tác động đối với duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.”

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phiên họp có sự tham gia của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi, cùng nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng Ngoại giao và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, Tổng thư ký Guterres khẳng định tình trạng đói nghèo và bất bình đẳng sâu sắc trong xã hội là nguyên nhân gốc rễ làm gia tăng và kéo dài xung đột, bất ổn ở nhiều quốc gia cũng như khu vực. Không phải ngẫu nhiên khi có tới 9 trên 10 quốc gia có Chỉ số Phát triển Con người (HDI) thấp nhất trên thế giới là những nước đang có xung đột.

Trước tình hình này, Tổng thư ký Liên hợp quốc và nhiều đại biểu kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đầu tư vào ngăn ngừa xung đột thông qua phát triển bền vững, toàn diện, bao trùm và bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời dành ưu tiên cao cho vấn đề này.

Cũng tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu mà còn là nền tảng để duy trì hòa bình lâu dài.

Những thách thức như nghèo đói, bất bình đẳng, mất an ninh lương thực, mất sinh kế là nguyên nhân sâu xa và nếu không được giải quyết triệt để, có thể trở thành tác nhân kích hoạt và gây gia tăng căng thẳng, xung đột.

Chia sẻ bài học và kinh nghiệm thực tiễn về tái thiết đất nước sau chiến tranh của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định việc lấy phát triển bền vững làm trọng tâm, với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, trong đó có các cơ quan của Liên hợp quốc, là động lực giúp Việt Nam phục hồi kinh tế, thúc đẩy đoàn kết xã hội và kiến tạo những thành tựu phát triển vượt bậc trong những thập kỷ qua.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cũng nhấn mạnh những đóng góp tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy các ưu tiên về phát triển trong chương trình nghị sự hòa bình-an ninh của Liên hợp quốc, mà nổi bật nhất là việc khởi xướng Nghị quyết 2573 về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân trong xung đột vũ trang khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2021-2022.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đưa ra một số khuyến nghị cụ thể nhằm thúc đẩy phối hợp chặt chẽ hơn giữa Hội đồng Bảo an với bộ máy phát triển của Liên hợp quốc, đặc biệt là Hội đồng Kinh tế-Xã hội (ECOSOC) cũng như Ủy ban Xây dựng hòa bình và một số cơ quan khác, qua đó tạo dựng cách tiếp cận tổng thể và đồng bộ hơn trong gìn giữ, xây dựng và duy trì hoà bình, phục hồi hậu xung đột, phát triển bền vững.

Chia sẻ với đề xuất của đại diện UNDP, Thứ trưởng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nguồn lực cho các dự án mới tập trung vào việc giải quyết tình trạng nghèo đói và kém phát triển ở những nơi có nguy cơ xung đột cao; đồng thời khẳng định “Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các đối tác vì một chương trình nghị sự hoà bình và an ninh toàn diện, hiệu quả và bền vững hơn của Liên hợp quốc”./.

Căng thẳng Israel-Iran: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp mở khẩn về xung đột Israel-Iran trong bối cảnh giao tranh đã kéo dài sang ngày thứ 8.