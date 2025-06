Căng thẳng Israel-Iran: Hai bên tiếp tục hành động quân sự

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 21/6 cho biết còi báo động phòng không đã vang lên tại nhiều khu vực trên khắp nước này sau khi IDF phát hiện thêm loạt tên lửa mới được phóng đi từ Iran nhằm vào Israel.



IDF cũng khuyến cáo người dân nước này nhanh chóng tìm nơi trú ẩn và cho biết không quân Israel đang tiến hành đánh chặn các tên lửa của Iran.

Trước đó trong tối 20/6, IDF cho biết khoảng 15 tiêm kích Israel đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các kho và bãi phóng tên lửa tại khu vực miền Tây Iran.



Trong một diễn biến khác có liên quan, phóng viên TTXVN tại Geneva cho biết Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày 20/6 thông báo nước này quyết định tạm đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran do tình hình an ninh xấu đi. Theo thông báo, tất cả nhân viên Đại sứ quán Thụy Sĩ đã rời Iran an toàn.

Nhóm cuối cùng, bao gồm Đại sứ Nadine Olivieri Lozano, đã đi đường bộ đến nước láng giềng Azerbaijan. Dự kiến, các thành viên Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Iran sẽ trở về Tehran khi điều kiện cho phép.



Quyết định mới nhất của Bern được đưa ra khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang ở Geneva để tham gia đàm phán với những người đồng cấp từ Anh, Pháp và Đức, cùng với các đại diện từ Liên minh châu Âu.



Trước đó, Thụy Sĩ đã thông báo cho cả Mỹ và Iran việc đóng cửa tạm thời Đại sứ quán và việc rút các nhân viên ngoại giao. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết họ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc giữa Mỹ và Iran.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình đang xấu đi nhanh chóng, đặc biệt kể từ khi các hành động thù địch leo thang ngày 13/6 và cảnh báo nguy cơ bạo lực tiếp tục xảy ra. Thụy Sĩ kêu gọi tôn trọng hoàn toàn luật pháp quốc tế và kêu gọi tất cả các bên quay trở lại đối thoại và hoạt động ngoại giao.



Trong khi đó, tờ "Bưu điện Washington" dẫn nguồn một bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi cho các nhà ngoại giao ngày 20/6 cho hay hàng trăm công dân Mỹ đã rời khỏi Iran qua biên giới trên đất liền kể từ khi xung đột giữa Israel và Iran bùng phát tuần trước./.

Căng thẳng Israel-Iran: Iran phóng tên lửa mang đầu đạn bom chùm vào Israel Israel xác nhận Iran đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn bom chùm vào trung tâm Israel ngày 19/6, đầu đạn của tên lửa này giải phóng khoảng 20 quả bom trong bán kính khoảng 8 km.