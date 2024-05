Vĩnh Phúc: Tạm giữ gần 25.000 sản phẩm phụ kiện điện thoại nhập lậu

Đội QLTT số 5 lập Biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ hàng hóa vi phạm. (Nguồn: Tổng cục Quản lý thị trường)

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Tổ công tác về Thương mại điện tử, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành thẩm tra, xác minh theo dõi hoạt động bán hàng trên mạng xã hội Facebook của tài khoản có tên “Nguyễn Kiên…”

Thời điểm thẩm tra, xác minh, xác định tài khoản này, cơ quan chức năng phát hiện các sản phẩm kính cường lực điện thoại di động, ốp điện thoại các loại do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam bán trên trang này.

Ngay sau khi thông tin đã được thẩm tra, ngày 20/5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Kiên-Vân Xuân, địa chỉ thôn Xuân Húc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại đây, hộ kinh doanh đang bày bán hàng hóa và thực hiện trên trang Facebook.

Tổng số sản phẩm, hàng hóa đang kinh doanh và lưu kho gần 25.000 sản phẩm, gồm 6.000 chiếc ốp điện thoại di động nhãn hiệu HOCO; 3.500 chiếc ốp điện thoại di động nhãn hiệu CASE.PRO; 7.500 chiếc ốp điện thoại di động ghi sản xuất từ nước ngoài; 6.000 chiếc miếng dán cường lực...

Tổng trị giá hàng hóa, sản phẩm nêu trên hơn 205 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa này có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Đơn vị nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản, tạm giữ hàng hóa vi phạm và chờ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã phát hiện nhiều vụ buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng như đường, mật ong, các loại đồ uống đóng chai, mỹ phẩm, quần áo...

Điển hình, ngày 7/5/2024, các đơn vị thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh do bà Nguyễn Thu Hằng, sinh năm 1971 làm đại diện hộ kinh doanh tại 2 địa chỉ tại thành phố Vĩnh Yên, tạm giữ hơn 1.038 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh sẽ tăng cường phối hợp khai thác, nắm bắt thông tin các đối tượng buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ đó, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính./.

