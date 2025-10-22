WHO trao tặng 9.000 liều vaccine phòng dại tại hai tỉnh nguy cơ cao ở Việt Nam

Ngày 22/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã trao tặng 9.000 liều vaccine phòng dại cho người nhằm cứu sống những người bị chó dại cắn tại hai tỉnh có nguy cơ cao ở Việt Nam là Phú Thọ và Tuyên Quang.

Số lượng vaccine phòng dại sau phơi nhiễm (PEP) có giá trị 100.000 USD (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng Việt Nam), nhằm bảo vệ những nhóm cư dân dễ bị tổn thương, đặc biệt là các nhóm đồng bào thiểu số và trẻ em, những nhóm người phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bệnh dại.

Khi các triệu chứng của người mắc bệnh dại xuất hiện, tỷ lệ tử vong là 100%, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu được điều trị dự phòng kịp thời bằng vaccine phòng dại sau phơi nhiễm.

Chuẩn bị vaccine phòng dại để tiêm cho người bị chó cắn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

WHO đã chuyển giao số vaccine này đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) của hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang, sau quá trình phối hợp chặt chẽ cùng với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), ủy ban nhân dân các tỉnh và Bộ Y tế. Khoản hỗ trợ này được thực hiện bởi nguồn tài trợ từ Gavi, Liên minh Vắc xin.

Trưởng đại diện của WHO tại Việt Nam, Tiến sỹ Angela Pratt chia sẻ: “Sự hỗ trợ này không chỉ đơn thuần là việc cung cấp vaccine, mà còn là một lời kêu gọi hành động. Không một ai đáng bị thiệt mạng vì bệnh dại chỉ vì họ không thể chi trả cho vaccine. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền đảm bảo vaccine dự phòng sau phơi nhiễm được phổ biến rộng rãi và dễ dàng tiếp cận cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo và các nhóm dân số dễ bị tổn thương.”

Sự hỗ trợ này là một phần trong những nỗ lực sâu rộng nhằm giảm thiểu số ca tử vong do bệnh dại gây ra - căn bệnh mà có chiều hướng gia tăng số lượng trong những năm gần đây. Chỉ tính riêng trong năm 2024, đã ghi nhận 89 trường hợp tử vong vì bệnh dại tại Việt Nam và gần một nửa trong số đó là trẻ em.

Tiến sỹ Pratt nhấn mạnh để chấm dứt tử vong do bệnh dại, việc tiêm phòng dại cho chó (là cách hiệu quả nhất, tiết kiệm chi phí nhất để ngăn chặn nguồn lây) cần được triển khai rộng rãi, với chi phí mà người dân có khả năng chi trả và thực thi trên toàn quốc. WHO kêu gọi sự chung tay phối hợp liên ngành giữa các lĩnh vực y tế, thú y và môi trường, nhằm tiến tới loại trừ bệnh dại theo cách tiếp cận Một Sức Khỏe (One Health).

Hiện nay, vaccine phòng bệnh dại cho người chưa được bảo hiểm y tế chi trả và chi phí cho một liệu trình đầy đủ gồm 5 mũi tiêm vào khoảng 1,5 triệu đồng.

WHO cam kết tiếp tục hỗ trợ Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 của Việt Nam, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tăng cường nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu toàn cầu “Không còn tử vong do bệnh dại lây truyền từ chó vào năm 2030”./.

Ba người dân tại Lâm Đồng bị chó mắc bệnh dại cắn Bệnh dại hiện chưa có thuốc đặc trị nên vẫn là mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi người dân thiếu ý thức phòng ngừa bằng vaccine.