Xóa nhà tạm: Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Phát huy truyền thống “đoàn kết, tương thân, tương ái” của dân tộc, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo,” hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, Bộ Công an đang tích cực huy động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ xóa hàng nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào các dân tộc thiểu số bị các đối tượng phản động, phần tử xấu dụ dỗ, lôi kéo, kích động trốn ra nước ngoài nay trở về nước, trong đó có gần 12.400 căn nhà ở các tỉnh Tây Nguyên.

Từ ngày 5/3 đến nay, Bộ Công an đã vận động ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ kinh phí để tỉnh Kon Tum hoàn thành xây dựng 2 căn nhà mẫu, khởi công đồng loạt xây dựng mới hơn 500 căn nhà trong tổng số 1.400 căn nhà cần xây mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum cảm ơn Bộ Công an, các nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh xây mới 1.400 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.

Tỉnh cam kết sẽ sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 30/6/2025.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự lễ trao nhà và vào nhà mới của hộ gia đình anh A Tênh (thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Để tạo điều kiện cho bà con sớm có chỗ ở ổn định, an toàn, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát động toàn lực lượng Công an nhân dân ra quân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên và tỉnh Kon Tum nói riêng.

Thứ trưởng đề nghị các lực lượng phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tích cực đóng góp công sức, chung tay cùng các địa phương, đơn vị thi công và bà con nhân dân sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên đồng hành cùng Bộ Công an chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng vũ trang chung tay cùng cả hệ thống chính trị, các đơn vị thi công triển khai xây dựng nhà cho nhân dân, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hết lòng, hết sức vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân, phong trào thi đua chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” của các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Kon Tum sẽ về đích sớm, trở thành một điển hình, đi đầu, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Với ngôi nhà mới, các gia đình sẽ có chỗ ở ổn định, kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở và xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tỉnh Kon Tum hiện có 2.752 căn nhà cần xây mới và sửa chữa, trong đó, nhu cầu xây dựng mới là 2.186 căn, sửa chữa 566 căn. Qua rà soát nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, địa phương và huy động từ các nguồn lực mới chỉ đảm bảo được hơn 72% tổng nhu cầu kinh phí thực hiện.

Trước thực trạng trên, tỉnh tiếp tục kêu gọi, huy động và được Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất hỗ trợ kinh phí 84 tỷ đồng để xây dựng mới 1.400 căn nhà nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tỉnh phấn đấu đến ngày 30/6 xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn./.

