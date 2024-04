Xử phạt 2 doanh nghiệp vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Công ty Sweet Land-Tex bị phạt 300 triệu đồng và Công ty may thêu Khải Hoàn bị phạt 350 triệu đồng vì xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam vừa ký các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Sweet Land-Tex (địa chỉ tại Khu Công nghiệp Dệt may Phố Nối) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn may thêu Khải Hoàn (địa chỉ tại số 8B, phố Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, có nhà máy đặt tại Khu Công nghiệp Dệt may Phố Nối), với tổng số tiền là 700 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Sweet Land-Tex bị phạt 300 triệu đồng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn may thêu Khải Hoàn bị phạt 350 triệu đồng vì đã có hành vi xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

Quyết định được thực hiện theo điểm e, Khoản 5, Điều 15, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.Công ty Trách nhiệm hữu hạn may thêu Khải Hoàn bị xử phạt thêm 50 triệu đồng vì không cử cán bộ phối hợp xử lý vụ việc khi được cơ quan thẩm quyền yêu cầu (cuối giờ chiều 9/4/2024 khi phát hiện sự việc xảy ra).

Người đại diện của Công ty tham gia cuộc họp nhưng không ký vào biên bản làm việc ngày 10/4/2024; người đại diện pháp luật của Công ty không đến theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để lập biên bản vi phạm hành chính, không ký, không nhận biên bản vi phạm hành chính.

Cùng với phạt tiền, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu hai công ty khắc phục hậu quả.

Trước đó, ngày 10/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt may Đại Hoa (Việt Nam), có địa chỉ tại Lô đất số L3, Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) 350 triệu đồng do vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường./.

