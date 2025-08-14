Xuất khẩu tăng vọt, Cần Thơ bứt phá sau hợp nhất

Mặc dù đối mặt với những thách thức chung của nền kinh tế toàn cầu, kinh tế thành phố Cần Thơ đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực nhờ vào các chính sách hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp đã tạo sự phát triển bền vững và thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng vọt so với cùng kỳ năm 2024.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tích cực mở rộng, khai thác các thị trường mới, đồng thời tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu. Điều này giúp nâng cao giá trị hàng xuất khẩu.

Riêng các mặt hàng chủ lực như gạo và thủy sản, sản lượng và giá trị xuất khẩu tăng cao không chỉ giúp các doanh nghiệp tăng lợi nhuận mà còn giúp người nông dân có thu nhập cao hơn tạo điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ từ đầu năm đến nay đạt 3.139,2 triệu USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 2.408 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ; dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 731,2 triệu USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ.

Cũng theo ông Sơn, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như, gạo ước đạt 1.052 nghìn tấn với kim ngạch 515,7 triệu USD, tăng 5,9%; thủy sản ước đạt 148,9 nghìn tấn với kim ngạch 1.144,1 triệu USD, tăng 15%; nông sản ước đạt 176,5 triệu USD, tăng 7,5% và ngành may mặc, giày da ước đạt 149 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ Vương Thành Nam cho biết, từ đầu năm đã có 2.150 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường với tổng vốn đăng ký 11.100 tỷ đồng.

Hiện trên địa bàn có khoảng 20.380 doanh nghiệp đang hoạt động, đa số doanh nghiệp lớn tập trung vào các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Việc hợp nhất 3 địa phương (Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang cũ) đã tạo ra một sự phát triển mạnh mẽ cho thành phố Cần Thơ mới.

Sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp và vốn đăng ký trong những tháng đầu năm đã tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế.

Ông Vương Thành Nam cũng cho biết, những con số ấn tượng về sự gia tăng doanh nghiệp đăng ký mới và vốn đăng ký kinh doanh là minh chứng rõ nét về niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố Cần Thơ.

Ông Nam cũng nhận định, các doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho thấy thành phố Cần Thơ đang hướng tới một nền kinh tế đa dạng, giảm sự phụ thuộc vào một số ngành nghề nhất định, từ đó tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Lâu, cho biết các chỉ tiêu phát triển kinh tế từ đầu năm đến nay đều vượt kế hoạch đề ra. Đây là dấu hiệu phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố sau khi hợp nhất, đồng thời là nền tảng cho sự tăng trưởng từ nay đến cuối năm.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu giữa thành phố Cần Thơ với các nước như Singapore, Indonesia, Nhật Bản... Ngành chức năng cũng phối hợp thực hiện nhiều chương trình quảng bá địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Ông Trần Văn Lâu cũng cho hay, thời gian tới thành phố sẽ ưu tiên thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đảm bảo thông suốt phục vụ cho sự phát triển chung của thành phố.

Cần Thơ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng và cơ hội. Để tận dụng tối đa những lợi thế này, chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát và điều chỉnh các quy hoạch, nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả nhất tiềm năng của thành phố.

Hiện tại, Cần Thơ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và phát triển các khu công nghiệp. Đặc biệt là các trung tâm logistics hiện đại, kết nối với cảng biển và cảng hàng không. Những nỗ lực này nhằm thu hút mạnh mẽ đầu tư từ các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đồng thời, thành phố cũng chú trọng việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững./.

